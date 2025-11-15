search
15.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.11.2025

Τσουκαλάς: Άβυσσος χωρίζει το Μαξίμου και τον Μητσοτάκη από τους πολίτες

Σε σχολιασμό της χθεσινής συζήτησης του πρωθυπουργού με τους βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά την αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην «Ώρα του Πρωθυπουργού», προχώρησε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών. Κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο Chat GPT την διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε πως «η εικόνα του πρωθυπουργού να συζητά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να βρίσκει ξεκαρδιστικό ότι τα όσπρια από το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, είναι το λιγότερο τραγική».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «απέναντι στο ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς και την ασυδοσία, απαντά ότι δεν είναι ο… Χάρι Πότερ».

Ανέφερε ακόμη ότι «η προσπάθεια του πρωθυπουργού να παριστάνει τον “διώκτη” των ολιγοπωλίων, ενώ επί διακυβέρνησής του σπάνε όλα τα ρεκόρ κερδοφορίας, μοιάζει με χοντροκομμένη παρωδία».

«Ακόμη περιμένουμε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας», τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

