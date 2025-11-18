Η EuroLeague καθηλώνει με Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι και Ολυμπιακός – Παρί στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 12η αγωνιστική με τις εντός έδρας «μονομαχίες» των «αιωνίων»!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ τη Ντουμπάι (20/11, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ την Παρί (21/11, 21:15). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (20/11, 21:45), Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30), Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11, 19:30) και Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβιβ (20/11, 21:30).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση και για την 8η αγωνιστική ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νεπτούνας (18/11, 19:00) και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel υποδέχεται τη Λιετκαμπέλις (19/11, 19:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:
Τρίτη 18 Νοεμβρίου
19:00 EuroCup – 8η αγωνιστική: Νεπτούνας-Άρης Betsson Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου
18:00 EuroCup: Άνκαρα-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Λιετκαμπέλις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου
19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:00 EuroLeague – 12η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:00 EuroCup: Βενέτσια-Μανρέσα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
20:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:15 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Παρί Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.