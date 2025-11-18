Η EuroLeague καθηλώνει με Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι και Ολυμπιακός – Παρί στο παρκέ του Novasports!

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι και Ολυμπιακός – Παρί

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Το EuroCup συνεχίζεται με Νεπτούνας – Άρης Betsson και Πανιώνιος Cosmorama Travel για την 8η αγωνιστική

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 12η αγωνιστική με τις εντός έδρας «μονομαχίες» των «αιωνίων»!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ τη Ντουμπάι (20/11, 21:15) ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ την Παρί (21/11, 21:15). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις (20/11, 21:45), Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30), Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα (20/11, 19:30) και Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβιβ (20/11, 21:30).

Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση και για την 8η αγωνιστική ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Νεπτούνας (18/11, 19:00) και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel υποδέχεται τη Λιετκαμπέλις (19/11, 19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports:

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup – 8η αγωνιστική: Νεπτούνας-Άρης Betsson Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

18:00 EuroCup: Άνκαρα-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Λιετκαμπέλις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου

19:30 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 EuroLeague – 12η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroCup: Βενέτσια-Μανρέσα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Παρί Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.