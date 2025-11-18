Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης υπέγραψαν σύμβαση για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και το Υπερταμείο υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση και τη διενέργεια διαγωνισμών αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής, ενός σύγχρονου μοντέλου που δίνει ζωή σε ανενεργά ακίνητα, εξασφαλίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος τους, τουλάχιστον 30%, αποδίδεται στην κοινωνία ως κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα.

Η σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 460.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προβλέπει ότι το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τη διαδικασία ωρίμανσης των ακινήτων και τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη νομική και τεχνική ωρίμανση των ακινήτων, την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων.

«Με διαφάνεια και γρήγορες διαδικασίες, αυξάνουμε το στεγαστικό απόθεμα. Κάθε ανενεργό δημόσιο ακίνητο που αξιοποιείται αποκτά ξανά ρόλο, συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης πιέζει όλο και περισσότερους πολίτες. Η Κοινωνική Αντιπαροχή είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής. Στόχος μας είναι η δημιουργία περισσότερων ποιοτικών κατοικιών, με ένα μέρος τους – τουλάχιστον 30% – να διατίθεται με προσιτό μίσθωμα, χωρίς να χάνεται ούτε ένα τετραγωνικό δημόσιας περιουσίας. Με τη συνεργασία μας με το Υπερταμείο και ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο, μπορούμε να μετατρέπουμε ανενεργά ακίνητα σε λειτουργικές κατοικίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Αυτό υπηρετεί ένα σημαντικό έργο: τη μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε μοχλό στέγασης και ευκαιριών, εκεί όπου σήμερα υπάρχουν πραγματικές πιέσεις και ανάγκες», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής και τη δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών κατοικιών για τους πολίτες που τις έχουν περισσότερο ανάγκη. Το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, αναλαμβάνει την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και -πάντοτε- με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίησή του. Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσσωρευμένη εμπειρία του Υπερταμείου, τόσο στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας όσο και στην ωρίμανση έργων εθνικής σημασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Πώς λειτουργεί η Κοινωνική Αντιπαροχή

Ο ιδιώτης ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη/ανακατασκευή ακινήτων σε δημόσια γη. Μέρος των παραγόμενων διαμερισμάτων επιστρέφει στο Δημόσιο για κοινωνική μίσθωση, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην αγορά. Έτσι αυξάνεται άμεσα η προσφορά κατοικίας, με αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων ακινήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες.

Το έργο αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία. Περισσότερες κατοικίες με προσιτό μίσθωμα για νέους, ζευγάρια και οικογένειες γίνονται διαθέσιμα.Ανενεργά κτίρια και οικόπεδα σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση αξιοποιούνται εκ νέου, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον. Όλα υλοποιούνται με διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες, μέσα από ενιαία τεχνική, νομική και οικονομική προετοιμασία, την οποία διασφαλίζει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου.