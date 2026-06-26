Ο ΟΤΕ άντλησε 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών του

Σε νέα χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΤΕ, εκδίδοντας ομολογιακό δάνειο διάρκειας ενός έτους, το οποίο αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Deutsche Telekom AG, βασικό μέτοχο του ομίλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το ομολογιακό δάνειο λήγει τον Ιούνιο του 2027, ενώ η ετήσια απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,951%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος υλοποιεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με επίκεντρο την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών νέας γενιάς.

Η κάλυψη του δικτύου FTTH έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ μετά και την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Fiber στο πλαίσιο του έργου Ultra Fast Broadband, ο στόχος είναι η επέκταση του δικτύου σε περίπου 3,5 εκατομμύρια γραμμές έως το 2030, καλύπτοντας περισσότερα από τα δύο τρίτα της χώρας.

Η διοίκηση του ΟΤΕ εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη λειτουργική ανάπτυξη του ομίλου. Για το 2026 προβλέπεται αύξηση του EBITDA κατά περίπου 3%, μετά την άνοδο 2% που καταγράφηκε το 2025, όταν τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, έχει επισημάνει ότι η θετική πορεία του ομίλου βασίζεται στις συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές, στην ηγετική θέση στα δίκτυα νέας γενιάς, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις του ΟΤΕ ως ποσοστό του κύκλου εργασιών βρίσκονται σε από τα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών και επέκτασης των υποδομών της σε ολόκληρη τη χώρα.

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