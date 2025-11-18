Ο Λάνθιμος υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες, που ξεχωρίζουν είναι αυτή του Γιώργου Λάνθιμου για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Η απονομή θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο.
Καλύτερη Ευρωπαϊκή Σκηνοθεσία
- Γιώργος Λάνθιμος για τη «Βουγονία» (BUGONIA)
- Oliver Laxe για το «Sirāt»
- Jafar Panahi για το «Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT / UN SIMPLE ACCIDENT)
- Mascha Schilinski για τον «Ήχο της Πτώσης» (SOUND OF FALLING / IN DIE SONNE SCHAUEN)
- Joachim Trier για τη «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE / AFFEKSJONSVERDI)
Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία
- Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πέντε ταινίες μυθοπλασίας καθώς και οι νικητές των κατηγοριών «Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ» και «Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων»:
- «Απογεύματα Μοναξιάς» (AFTERNOONS OF SOLITUDE) – ντοκιμαντέρ, Ισπανία/Γαλλία, σκηνοθεσία: Albert Serra
- «ARCO» – κινούμενα σχέδια, Γαλλία, σκηνοθεσία: Ugo Bienvenu
- «Σκύλος του Θεού» (DOG OF GOD / DIEVA SUNS) – κινούμενα σχέδια, Λετονία/ΗΠΑ, σκηνοθεσία: Raitis Ābele & Lauris Ābele
- «Ποτάμι ή Θάνατος!» (FIUME O MORTE!) – ντοκιμαντέρ, Κροατία/Σλοβενία/Ιταλία, σκηνοθεσία: Igor Bezinović
- «Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT / UN SIMPLE ACCIDENT) – μυθοπλασία, Γαλλία/Ιράν/Λουξεμβούργο, σκηνοθεσία: Jafar Panahi
- «Μικρή Αμελί» (LITTLE AMELIE / AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES) – κινούμενα σχέδια, Γαλλία, σκηνοθεσία: Maïlys Vallade & Liane-Cho Han
- «Ολίβια και ο Αόρατος Σεισμός» (OLIVIA AND THE INVISIBLE EARTHQUAKE / L’OLÍVIA I EL TERRATRÈMOL INVISIBLE) – κινούμενα σχέδια, Ισπανία/Γαλλία/Βέλγιο/Ελβετία/Χιλή, σκηνοθεσία: Irene Iborra Rizo
- «RIEFENSTAHL» – ντοκιμαντέρ, Γερμανία, σκηνοθεσία: Andres Veiel
- «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE / AFFEKSJONSVERDI) – μυθοπλασία, Νορβηγία/Γαλλία/Δανία/Γερμανία/Σουηδία, σκηνοθεσία: Joachim Trier
- «Sirāt» (SIRĀT) – μυθοπλασία, Ισπανία/Γαλλία, σκηνοθεσία: Oliver Laxe
- «Τραγούδια της Αργά Καίγόμενης Γης» (SONGS OF SLOW BURNING EARTH / ПІСНІ ЗЕМЛІ, ЩО ПОВІΛЬНО ΓОРИТЬ) – ντοκιμαντέρ, Ουκρανία/Γαλλία/Δανία/Σουηδία, σκηνοθεσία: Olha Zhurba
- «Ο Ήχος της Πτώσης» (SOUND OF FALLING / IN DIE SONNE SCHAUEN) – μυθοπλασία, Γερμανία, σκηνοθεσία: Mascha Schilinski
- «Παραμύθια από τον Μαγικό Κήπο» (TALES FROM THE MAGIC GARDEN / POHADKY PO BABICCE) – κινούμενα σχέδια, Τσεχία/Σλοβακία/Σλοβενία/Γαλλία, σκηνοθεσία: David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar & Jean-Claude Rozec
- «Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ» (THE VOICE OF HIND RAJAB) – μυθοπλασία, Γαλλία/Τυνησία, σκηνοθεσία: Kaouther Ben Hania
- «Με τον Χασάν στη Γάζα» (WITH HASAN IN GAZA) – ντοκιμαντέρ, Γερμανία, σκηνοθεσία: Kamal Aljafari
Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός
- Leonie Benesch – «Νυχτερινή Βάρδια» (LATE SHIFT)
- Valeria Bruni Tedeschi – «Duse»
- Léa Drucker – «Case 137»
- Vicky Krieps – «Love Me Tender»
- Renate Reinsve – «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE / AFFEKSJONSVERDI)
- Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός
- Sergi López – «Sirāt»
- Mads Mikkelsen – «The Last Viking»
- Toni Servillo – «La Grazia»
- Stellan Skarsgård – «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE / AFFEKSJONSVERDI)
- Idan Weiss – «Franz»
Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος
- Santiago Fillol & Oliver Laxe – «Sirāt»
- Jafar Panahi – «Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT / UN SIMPLE ACCIDENT)
- Mascha Schilinski & Louise Peter – «Ο Ήχος της Πτώσης» (SOUND OF FALLING / IN DIE SONNE SCHAUEN)
- Paolo Sorrentino – «La Grazia»
- Eskil Vogt & Joachim Trier – «Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE / AFFEKSJONSVERDI)
Διαβάστε επίσης
«Bugonia»: Η Dakota Johnson… αυτοπροτάθηκε στον Γιώργο Λάνθιμο – «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί πέρα από τη Stone» (photos/video)
Κριτική ταινίας: «Bugonia» – Άλλη μια άσκηση ύφους του Λάνθιμου
Γιώργος Λάνθιμος: Κάνει παύση από το σινεμά μετά το «Bugonia» – «Χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.