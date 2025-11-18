search
ΜΟΥΣΙΚΗ

18.11.2025 13:11

«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι» – Τα λαϊκά του Θάνου Μικρούτσικου στο Θέατρο Παλλάς (Video) 

thanos-mikroutsikos-new

Μια συναυλία με όλα τα λαϊκά τραγούδια του Θάνου, πολλά απ΄ αυτά ανορθόδοξα, αλλά όλα αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα.

Για χρόνια το σκεφτόταν και ο ίδιος να τα μαζέψει και να τα παρουσιάσει σε συναυλίες. Το έκανε το 2013 σε δυο συναυλίες στο Παλλάς. Μετά από 13 χρόνια στον ίδιο χώρο, παρουσιάζονται με τους ίδιους συντελεστές: τον Μανώλη Μητσιά, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Δημήτρη Μπάση αλλά αυτή τη φορά με μια ακόμα αγαπημένη λαϊκή φωνή, τη Γιώτα Νέγκα. Μαζί τους σπουδαίοι μουσικοί με την καλλιτεχνική επιμέλεια πάντα του πιο στενού συνεργάτη του Θάνου, του Θύμιου Παπαδόπουλου.

«Είχα και εγώ εκπλαγεί με τη διαχρονική επιτυχία της Πιρόγας, με την τρέλα που ακολουθούσε τη Ρόζα αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι της Μουσικής εκτιμούσαν ιδιαιτέρως αυτή μου την πλευρά. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται εντός μου και πώς μεταπηδούσα από την όπερα, τα έγχορδα ή τον Καββαδία στην Ατομική μου ενέργεια και στο Πατησίων και Παραμυθιού γωνία.
Είχα εξομολογηθεί την ειλικρινή απορία μου στον Μάνο Χατζιδάκι όταν εκείνος μου είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το Θέατρο Σκιών  κι εκείνος πολύ φυσικά μου είπε: “Μα αγαπητέ μου Θάνο μόνο οι outsiders σήμερα μπορούν να γράψουν λαϊκό τραγούδι κι εγώ outsider ήμουνα”.
Ίσως είχε δίκιο αν και ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς η Ρόζα και το Ερωτικό έγιναν πανεθνικά σουξέ χωρίς ρεφρέν παρέα με τους Βησιγότθους, καταρρίπτοντας όπως λέει ο φίλος μου ο Οδυσσέας όλο το σχεδιασμό του δισκογραφικού μάρκετινγκ. Πρέπει λοιπόν να μαζέψω τα λαϊκά μου τραγούδια και να ξαναταξιδέψω μαζί τους ……..»
 
Στις 7 Ιανουαρίου 2026 τα τραγούδια του Θάνου, με έντονο λαϊκό αίσθημα, τραγούδια απρόβλεπτα αλλά και αναμενόμενα, θα μας ταξιδέψουν για άλλη μια φορά.

Σε στίχους πολύ σπουδαίων στιχουργών όπως είναι ο Άλκης Αλκαίος, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Κώστας Τριπολίτης, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Κώστας Λαχάς αλλά και ο Μάνος Ελευθερίου και ο ποιητής Νίκος Καββαδίας.

