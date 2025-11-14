David Coverdale: Ο θρυλικός frontman των Whitesnake ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη μουσική σκηνή (Videos)

Την καριέρα του μετά από μισό αιώνα πορείας κλείνει ο David Coverdale ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο.

Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη, ο εμβληματικός τραγουδιστής γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη rock μουσική.

«Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, αδελφοί και αδελφές των ‘snake, μια ειδική ανακοίνωση για εσάς. Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια ενός καταπληκτικού ταξιδιού μαζί σας — με τους Deep Purple, με τους Whitesnake, με τον Jimmy Page — τα τελευταία χρόνια είναι ολοένα και πιο φανερό ότι είναι καιρός πια να βάλω τα “παπούτσια του ροκ εν ρολ μου” στο ράφι και τα στενά τζιν μου στη ντουλάπα. Όπως βλέπετε, έχουμε φροντίσει και τη “χαίτη του λιονταριού”. Αλλά είναι ώρα να πω “τέλος”. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν και με υποστήριξαν σε αυτό το απίστευτο ταξίδι, όλους τους μουσικούς, το crew, το κοινό, την οικογένειά μου. Είναι καταπληκτικό. Όμως είναι πραγματικά ώρα να απολαύσω τη συνταξιοδότησή μου. Και ελπίζω το καταλαβαίνετε. Μια ακόμη φορά, σας αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Σας αποχαιρετώ, αντίο» δήλωσε ο 74χρονος τραγουδιστής.

Μια σπουδαία διαδρομή, μια φωνή που άφησε ιστορία

Γεννημένος το 1951 στο Saltburn-by-the-Sea της Αγγλίας, ο David Coverdale ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παίζοντας σε τοπικές μπάντες, ενώ εκτοξεύθηκε όταν έγινε τραγουδιστής στους Deep Purple (1973-1976), συμμετέχοντας στους δίσκους «Burn», «Stormbringer» και «Come Taste the Band».

Έπειτα, συνέχισε για λίγο σαν solo καλλιτέχνης, ενώ το 1978 ίδρυσε τους Whitesnake, οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 γνώρισαν τεράστια επιτυχία, με τραγούδια-ύμνους όπως τα «Fool for Your Loving», «Here I Go Again» και «Is This Love?».

Οι Whitesnake κυκλοφόρησαν 13 δίσκους, με τον Coverdale να συνεργάζεται παράλληλα με τον θρυλικό κιθαρίστα Jimmy Page με τον οποίο παρουσίασαν, το 1993, το άλμπουμ «Coverdale-Page», που χαρακτηρίστηκε πλατινένιο.

Επιπλέον, πραγματοποίησε και μία σειρά από guest εμφανίσεις σε τραγούδια και δίσκους σπουδαίων μουσικών, όπως οι Roger Glover, Jon Lord, Cozy Powell, Steve Vai, Bernie Marsden, Adrian Vandenberg και Phil Collen.

Σημειώνεται ότι ο Coverdale τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και περιορισμούς που -όπως φαίνεται- επιτάχυναν την απόφασή του να αποσυρθεί.

Με την ανακοίνωση της αποχώρησής του κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, καθώς υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους frontmen των τελευταίων δεκαετιών, με τη φωνή του να αφήνει ιστορία στο hard rock.

