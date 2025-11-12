John Williams: Η σκηνή του Hollywood Bowl πήρε το όνομα του Οσκαρικού συνθέτη (photos)

Η σκηνή του Hollywood Bowl, του κορυφαίου προορισμού για ζωντανή μουσική στη νότια Καλιφόρνια πήρε το όνομα του συνθέτη Τζον Γουίλιαμς (John Williams) σε τελετή που διοργάνωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες.

Είναι η πρώτη φορά στην 103 ετών ιστορία του Hollywood Bowl που η σκηνή αφιερώνεται σε έναν καλλιτέχνη.

Στην τελετή που διοργάνωσαν η πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λος Άντζελες Κιμ Νόλτεμι (Kim Noltemy), ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Τζέισον Σουμπότκι (Jason Subotky) έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας πινακίδας της σκηνής.

Ο Τζον Γουίλιαμς είναι συνθέτης που έχει αφήσει ένα βαθύτερο αποτύπωμα στο Χόλιγουντ, έχει κερδίσει πέντε βραβεία Όσκαρ και έχει 54 υποψηφιότητες.

Η συνεργασία του με τον Τζορτζ Λούκας (George Lucas) στο «Star Wars» δημιούργησε το πιο αναγνωρίσιμο κινηματογραφικό μουσικό θέμα που γράφτηκε ποτέ. Με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) έχει δημιουργήσει τη μουσική για τις ταινίες «Jaws», «E.T. ο Εξωγήινος», «Raiders of the Lost Ark», «Jurassic Park» και «Schindler’s List».

«Το Hollywood Bowl έχει γίνει συνώνυμο με τη μουσική του Τζον Γουίλιαμς. Οι μουσικές του συνθέσεις έχουν γοητεύσει γενιές σινεφίλ και οι συναυλίες του στο Bowl έχουν καθορίσει τι σημαίνει να βιώνεις ζωντανά την κινηματογραφική μουσική» τόνισε η Κιμ Νόλτεμι, η οποία πρόσθεσε ότι ο Τζον Γουίλιαμς δεν τιμάται μόνο για την καλλιτεχνική του λαμπρότητα, αλλά και για τον τρόπο, με τον οποίο βοήθησε να διαμορφωθεί το Bowl στην πιο αναγνωρίσιμη σκηνή για συμφωνική κινηματογραφική μουσική.

«Χωρίς τον Τζον Γουίλιαμς, τα ποδήλατα δεν πετούν πραγματικά, ούτε οι σκούπες στους αγώνες Κουίντιτς, ούτε οι άντρες με τις κόκκινες κάπες» είπε ο Σπίλμπεργκ. «Δεν υπάρχουν η Δύναμη, οι δεινόσαυροι δεν περπατούν στη Γη. Δεν αναρωτιόμαστε, δεν κλαίμε, δεν πιστεύουμε» υπογράμμισε ο αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

Κατά την τελετή, ο Γουίλιαμς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την τιμή. «Πρόκειται για μια τιμή χωρίς προηγούμενο και απαράμιλλη σε γενναιοδωρία που επέδειξε η οικογένεια της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λος Άντζελες – η οικογένειά μου – κάνοντας αυτή την αφιέρωση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι με υπερηφάνεια υποστηρίζουν και χαιρετίζουν το έργο που επιτελεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, μια από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου. Η μοναδικότητα αυτής της τιμής είναι σίγουρα πρωτοφανής και σας ευχαριστώ όλους».

