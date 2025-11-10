search
«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας – Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

Στο Μπουένος Άιρες βρίσκεται ο Γιώργος Νταλάρας στο πλαίσιο της μεγάλης συναυλίας που θα δώσει στις 12 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Ο δημοφιλής Έλληνας ερμηνευτής θα εμφανιστεί μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη στο εμβληματικό θέατρο “Coliseo”. Το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό γεγονός, αναμένεται να παρακολουθήσουν όχι μόνο Έλληνες ομογενείς, αλλά και Αργεντινοί πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Μπουένος Άιρες (Asosiacion Colectividad Helenica de Buenos Aires), ο Γιώργος Νταλάρας βραβεύτηκε με τον τίτλο του “διακεκριμένου πολίτη” της πρωτεύουσας, στο δημαρχείο, όπου του δόθηκε ως δώρο μια φανέλα της “αλμπισελέστε” με το νούμερο 10 και το επώνυμό του από πάνω.

Το “10” της εθνικής Αργεντινής έχουν φορέσει σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε και ο Λιονέλ Μέσι.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την ξεχωριστή τιμή», έγραψε στη σχετική του ανάρτηση ο τραγουδιστής.

