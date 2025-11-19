search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:37
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 13:55

Online Classrooms Generation Next: Ξεκίνησαν τα δωρεάν online μαθήματα για εκπαιδευτικούς σε εφαρμογές STEM

19.11.2025 13:55
vodafone_stem_adv

Ο Εκπαιδευτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και το Ίδρυμα Vodafone ανακοινώνουν την έναρξη των δωρεάν online μαθημάτων STEM για εκπαιδευτικούς για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, συμβάλλοντας στην επιστημονική πρόοδο και την κοινωνική συνεισφορά μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Φέτος, οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο 7 μαθημάτων με στόχο την ανάπτυξη τόσο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, των διδακτικών τους μεθόδων, καθώς και την εξοικείωσή τους με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι κύκλοι μαθημάτων είναι μεθοδικά σχεδιασμένοι και με τέτοιον τρόπο που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι μαθητές/μαθήτριές τους, αντίστοιχα. Τα Online Classrooms της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμα σε μορφή video ενώ τα Online Classrooms της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται live μέσω YouTube σε δύο επίπεδα (Basic και Advanced), με 7 μαθήματα ανά επίπεδο, ενώ διατίθενται σε μορφή βίντεο στην πλατφόρμα έπειτα από κάθε live μάθημα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αξιολογούνται μέσω τεστ και εφόσον συμπληρώσουν όλα τα τεστ με επιτυχία 70% και άνω, λαμβάνουν Πιστοποίηση Generation Next, με την υπογραφή του Ιδρύματος Vodafone, του εκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo, και των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή.  Οι πρώτοι/ες 50 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και οι πρώτοι/ες 30 από κάθε επίπεδο της Δευτεροβάθμιας (Basic και Advanced) που θα αποκτήσουν την Πιστοποίηση Generation Next, θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό Micro:bit και Arduino αντίστοιχα, προκειμένου να πειραματιστούν περαιτέρω με τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στα Online Classrooms.

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για το Generation Next μπορείτε να βρείτε στο https://www.vodafonegenerationnext.gr/.

Το ευέλικτο και ελεύθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο www.vodafonegenerationnext.gr.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Clay- Higgins
ΚΟΣΜΟΣ

Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπράντ Πιτ- Αντζελίνα Ζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού

peripoliko-plimira-igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Κόπηκαν δρόμοι στα δύο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 14:37
6-7-meme
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το φαινόμενο «6-7»: Πώς μια φράση που… δε σημαίνει τίποτα, έγινε trend

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Clay- Higgins
ΚΟΣΜΟΣ

Clay Higgins: Ποιος είναι ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε να μην δημοσιοποιηθούν οι φάκελοι Έπσταϊν

1 / 3