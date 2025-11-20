search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 02:30
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 00:57

Η Βρετανία εκφράζει την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση στην Ουκρανία

20.11.2025 00:57
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται τον στόχο της προσπάθειας που καταβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική της χώρα, μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν το βάρβαρο πόλεμο».

