ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 09:02
20.11.2025 08:04

Στη Σιγκαπούρη ο Μητσοτάκης: Θα παρουσιάσει το success story της οικονομίας

Την ευκαιρία να παρουσιάσει το success story της ελληνικής οικονομίας, και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και της Ασίας σε μια από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της και σε επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς οίκους, θα έχει ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σιγκαπούρη (20-22 Νοεμβρίου).

Kυριάκος Μητσοτάκης φθάνει στη Σιγκαπούρη την Πέμπτη και θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Lawrence Wong, καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Lee Hsien Loong, προκάτοχο του κ. Wong, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα χωρών ASEAN.

Ελλάδα και Σιγκαπούρη έχουν κοινά, καθώς είναι δύο χώρες που πιστεύουν στην πολυμέρεια, στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και στο ελεύθερο εμπόριο.

Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις Ε.Ε-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη συνιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το Συνέδριο Bloomberg New Economy Forum, το οποίο φέρνει κοντά, επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Forum, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait με επίκεντρο την Ευρώπη – και τις προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές και ενεργειακές, σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Σιγκαπούρη, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους/οργανισμούς, που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στην Σιγκαπούρη, την Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς και ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

