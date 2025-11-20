Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους μικρούς της φίλους με την Ιζαντόρα Ντακ, το πολύ επιτυχημένο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου. Από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2026 η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε μια ιδιόμορφη «λίμνη των κύκνων», όπου μια μικρόσωμη πάπια αναζητά τον δικό της δρόμο στον χορό.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή, η Ιζαντόρα Ντακ έρχεται σε μια νέα εκδοχή για μεγάλη σκηνή, αποτελώντας μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους, μιλώντας ταυτόχρονα για τη συμπερίληψη, την αποδοχή, τη δύναμη της συγχώρεσης και την αναγνώριση του μοναδικού «άλλου».

Με σαφείς αναφορές στην πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, την «ξυπόλυτη χορεύτρια» Ιζαντόρα Ντάνκαν, καθώς και σε κλασικά παραμύθια όπως το Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η ηρωίδα της παράστασης, η μικρόσωμη πάπια Ιζαντόρα Ντακ με τα πανέμορφα, μοναδικά μπλε φτερά, ζει στη Λίμνη των κύκνων και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει μπαλαρίνα.

Το πάθος και η θέληση για χορό αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παράστασης, που καταφέρνει να μιλήσει με τρόπο απλό για σημαντικές αξίες, χαρίζοντας στο κοινό μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας με όχημα τη μουσική, τον χορό και το χιούμορ.

«Τα φτερά μου είναι μικρά και τα πόδια μου στραβά μα η ψυχή μου να χορεύει μια στιγμή δεν σταματά», τραγουδάει η μικρόσωμη πάπια που ονειρεύεται να γίνει μπαλαρίνα, παρότι είναι η τελευταία στην τάξη. Όταν ο δάσκαλός της, ο κύριος Κουντεπιέ, τη διώχνει από το μάθημα, η Ιζαντόρα Ντακ περιπλανιέται απελπισμένη, μέχρι σιγά σιγά να πιστέψει στον εαυτό της και να ανακαλύψει τον δικό της μοναδικό χορό. Έναν χορό ελεύθερο, που βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με τη φύση, χωρίς τους περιορισμούς που βάζει το μπαλέτο. Έναν χορό που της επιτρέπει να εκφράσει τα αληθινά της συναισθήματα, που τη βοηθάει να ξεπεράσει τον φόβο, τη μοναξιά και τις δυσκολίες.

Το μιούζικαλ Ιζαντόρα Ντακ αναδύθηκε από τις σελίδες του ομότιτλου παραμυθιού της ηθοποιού και χορογράφου Στέλλας Μιχαηλίδου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του έργου στάθηκε ένα παιχνίδι ανάμεσα στα ονόματα «Ιζαντόρα Ντάνκαν» και «Ιζαντόρα Ντακ». «Οι ζωές όμως της μεγάλης Αμερικανίδας χορεύτριας και χορογράφου Ιζαντόρας Ντάνκαν και της ηρωίδας μας ήταν πολύ διαφορετικές. Η Ντακ και η Ντάνκαν συναντιούνται μόνο στο πάθος τους για τον χορό, στη λαχτάρα τους να επικοινωνήσουν πιο βαθιά και ουσιαστικά με τον κόσμο και τον εαυτό τους, να πουν πράγματα που δεν μπορούν οι λέξεις να αποδώσουν. Και οι δυο μαθαίνουν καθώς παρατηρούν τη φύση αναγνωρίζοντας πως τα πάντα χορεύουν κι ας μοιάζουν ακίνητα», σημειώνει η συγγραφέας, γνωστή επίσης για τη συγγραφή ιστοριών και θεατρικών έργων για παιδιά και νέους.

Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Βόμβολος, ο οποίος διευθύνει από το 1994 το συγκρότημα Primavera en Salonico, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο συγκρότημα Χειμερινοί Κολυμβητές. Για τα ετερόκλητα στοιχεία που συνθέτουν το μουσικό σύμπαν της Ιζαντόρας Ντακ, ο Κώστας Βόμβολος σημειώνει: «Η μουσική του έργου τονίζει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της επαφής των παιδιών με πολύ διαφορετικά μουσικά είδη, κάποια πολύ οικεία και κάποια παντελώς άγνωστα στις ηλικίες τους. Η συνύπαρξη των τόσο ετερόκλητων στοιχείων θα μπορούσε επίσης να περιγραφεί ως ένα είδος συνεισφοράς της μουσικής στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την πολυσυζητημένη συμπερίληψη. Στην ουσία όμως, η βασική λειτουργία των κλισέ σ’ αυτήν την παράσταση –κάποτε μέσω ενός αναγκαίου επαναπροσδιορισμού του πλαισίου τους– είναι η συνδρομή τους στο να αφηγηθούμε, με όσο πιο διασκεδαστικό τρόπο γίνεται, το πόσο σοβαρό παιχνίδι είναι η ζωή».

Το εντυπωσιακό σκηνικό και τα κοστούμια της παράστασης υπογράφει ο Κέννυ ΜακΛέλλαν και την κινησιολογία ο Φώτης Διαμαντόπουλος. Τον σχεδιασμό των φωτισμών έχει αναλάβει ο Χρήστος Τζιόγκας και τον σχεδιασμό των βιντεοπροβολών ο Μπάμπης Βενετόπουλος.

Τον ρόλο της Ιζαντόρας ερμηνεύουν η Λυδία Στέφου (6 στις 12.00, 7, 21, 28 Δεκ. 2025 / 4 Ιαν. 2026) και η Ιώ Λατουσάκη (6 στις 17.00, 14, 24 Δεκ. 2025 / 3 Ιαν. 2026). Τους ρόλους της Δασκάλας – Αφηγήτριας, της Κυρίας Χόιτυ Τόιτυ και της Κυρίας Παπώφ ερμηνεύει η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, ενώ του Κύριου Κουντεπιέ ο Μάριος Σαραντίδης.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Γεωργία Κυριαζή, Ραφαέλα Τσομπανούδη, Ματίνα Καϊάφα, οι χορεύτριες Ηλιάνα Υφαντή, Ιωάννα Λουπέτη, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Ελένη Φώτου, Ναταλία Μαρτίνη, Μαριτίνα Κατσιμπράκη και ο breakdancer Χρήστος Ντέντης (Onel).

Μιούζικαλ για όλη την οικογένεια • Νέα παραγωγή

Ιζαντόρα Ντακ

6 Δεκεμβρίου 2025 – Στις 12.00 και στις 17.00

7, 14, 21, 24, 28 Δεκεμβρίου 2025 / 3, 4 Ιανουαρίου 2026 – Στις 11.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Κείμενο, σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βίντεο: Μπάμπης Βενετόπουλος

Ιζαντόρα: Λυδία Στέφου (6 στις 12.00, 7, 21, 28 Δεκ. 2025 / 4 Ιαν. 2026) /

Ιώ Λατουσάκη (6 στις 17.00, 14, 24 Δεκ. 2025 / 3 Ιαν. 2026)

Δασκάλα – Αφηγήτρια, Κυρία Χόιτυ Τόιτυ, Κυρία Παπώφ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Κύριος Κουντεπιέ: Μάριος Σαραντίδης

Ηθοποιοί:

Γεωργία Κυριαζή, Ραφαέλα Τσομπανούδη, Ματίνα Καϊάφα

Χορεύτριες:

Ηλιάνα Υφαντή, Ιωάννα Λουπέτη, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Ελένη Φώτου, Ναταλία Μαρτίνη, Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Breakdancer:

Χρήστος Ντέντης (Onel)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Μαριλένα Σουρή (πιάνο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Κώστας Σερεμέτης (κρουστά)

Tο κείμενο της παράστασης βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Στέλλας Μιχαηλίδου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15, €20, €30, €35, €40, €50 • Φοιτητικό, παιδικό: €12***

Περιορισμένης ορατότητας: €10

*** Η ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ Δ, Ε, Ζ, Η, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μεγάλος Χορηγός: ΔΕΗ

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)