Ικανοποίηση της κυβέρνησης για την παρέμβαση Καραμανλή για Πειραιά

Ικανοποιημένη εμφανίστηκε η κυβέρνηση από την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για τη συμφωνία με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά.

Στο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά υπογράμμισε ότι οι θέσεις Καραμανλή (περί σεβασμού της συμφωνίας) «κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο με τις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας. Είναι στο απολύτως λογικό και ίδιο πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά».

Τουλάχιστον εδώ υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών.

