ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 16:59
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.11.2025 15:37

Ικανοποίηση της κυβέρνησης για την παρέμβαση Καραμανλή για Πειραιά

21.11.2025 15:37
kostas-karamanlis

Ικανοποιημένη εμφανίστηκε η κυβέρνηση από την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για τη συμφωνία με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά.

Στο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά υπογράμμισε ότι οι θέσεις Καραμανλή (περί σεβασμού της συμφωνίας) «κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο με τις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας. Είναι στο απολύτως λογικό και ίδιο πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά».

Τουλάχιστον εδώ υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Γερουλάνος σπάει το προοδευτικό αυτοδιοικητικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης – Απροσδόκητη χείρα βοήθειας στο Μαξίμου

Άδωνις για «Ιθάκη»: Το βιβλίο του Τσίπρα αποκαλύπτει τον «πραγματικά πολύ κακό του χαρακτήρα»

Διαμαντής Καραναστάσης: «Και πολύ κάθισα», λέει για την παραίτησή του από βουλευτής

