Παιδικό Θέατρο: Ένα τρένο γεμάτο με παράξενους επιβάτες

Η Παιδική Σκηνή της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, συνεχίζει και φέτος τη γοητευτική και πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα, κάθε Κυριακή στις 11:30.
Η πρωτότυπη ιστορία, που είναι εμπνευσμένη από τη βραβευμένη ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» και το υπέροχο βιβλίο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων», βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματά τους, αλλά και να κατανοήσουν την ανάγκη να συνυπάρχουν μαζί τους.
Ο μικρός Λουκάς μπαίνει αναστατωμένος στην αμαξοστοιχία και αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις στους μικρούς συνεπιβάτες-θεατές. Ψάχνει τη Χαρά, το αγαπημένο του σκυλάκι. Μήπως την έχει δει κανείς; Η αισιόδοξη τρενοσυνοδός του φανταστικού «Φτου και Τραίνω!» αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στη διαδρομή, συναντά τα συναισθήματά του ως γοητευτικές κούκλες, με έντονη χιουμοριστική διάδραση. Κάθε μία έχει κάτι να του πει, κάτι να του δείξει και θέλει να γίνει φίλη του. Μα πώς γίνεται να κάνεις παρέα με τη Λύπη και την Αηδία; Μπορεί, άραγε, ο Φόβος να τον βοηθήσει να νικήσει τα τέρατα; Θα μπορέσει να ηρεμήσει τον Θυμό; Και πού άραγε έχει κρυφτεί η Χαρά; Θα καταφέρει να τη βρει;
Η διαδραστική παράσταση «Φτου και Τραίνω!» της Ομάδας ΒίΔα είναι ειδικά διαμορφωμένη για το ξεχωριστό Θεατρικό Βαγόνι του μοναδικού στον κόσμο Τρένου-Θεάτρου, για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Μέσα από τις ερμηνείες, τις πρωτότυπες μουσικές και τα ζωντανά τραγούδια του Μάκη Παπαγαβριήλ, τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές και τις χορογραφίες, ελευθερώνεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών.
Παίζουν: Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιώτα Μπιμπλή
