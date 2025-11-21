search
21.11.2025
ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

21.11.2025

Παιδικό Θέατρο: Ένα τρένο γεμάτο με παράξενους επιβάτες

parastasi-new

Η Παιδική Σκηνή της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, συνεχίζει και φέτος τη γοητευτική και πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα, κάθε Κυριακή στις 11:30.

Η πρωτότυπη ιστορία, που είναι εμπνευσμένη από τη βραβευμένη ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» και το υπέροχο βιβλίο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων», βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματά τους, αλλά και να κατανοήσουν την ανάγκη να συνυπάρχουν μαζί τους.

Η υπόθεση

Ο μικρός Λουκάς μπαίνει αναστατωμένος στην αμαξοστοιχία και αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις στους μικρούς συνεπιβάτες-θεατές. Ψάχνει τη Χαρά, το αγαπημένο του σκυλάκι. Μήπως την έχει δει κανείς; Η αισιόδοξη τρενοσυνοδός του φανταστικού «Φτου και Τραίνω!» αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στη διαδρομή, συναντά τα συναισθήματά του ως γοητευτικές κούκλες, με έντονη χιουμοριστική διάδραση. Κάθε μία έχει κάτι να του πει, κάτι να του δείξει και θέλει να γίνει φίλη του. Μα πώς γίνεται να κάνεις παρέα με τη Λύπη και την Αηδία; Μπορεί, άραγε, ο Φόβος να τον βοηθήσει να νικήσει τα τέρατα; Θα μπορέσει να ηρεμήσει τον Θυμό; Και πού άραγε έχει κρυφτεί η Χαρά; Θα καταφέρει να τη βρει;

Η διαδραστική παράσταση «Φτου και Τραίνω!» της Ομάδας ΒίΔα είναι ειδικά διαμορφωμένη για το ξεχωριστό Θεατρικό Βαγόνι του μοναδικού στον κόσμο Τρένου-Θεάτρου, για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Μέσα από τις ερμηνείες, τις πρωτότυπες μουσικές και τα ζωντανά τραγούδια του Μάκη Παπαγαβριήλ, τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές και τις χορογραφίες, ελευθερώνεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών.

Συντελεστές

  • Σύλληψη/κείμενο/σκηνοθεσία: Ομάδα ΒίΔα-Βίκυ Καλπάκα & Δάφνη Καφετζή
  • Κίνηση: Πέπη Ζαχαροπούλου
  • Πρωτότυπη μουσική: Μάκης Παπαγαβριήλ
  • Σκηνικά/σχεδιασμός/κατασκευή κούκλας/διδασκαλία χειρισμού: Στάθης Μαρκόπουλος
  • Εικαστική σύνθεση έντυπου υλικού: Σμαράγδα Καφετζή
  • Αnimation/γραφικά: Νικολάια Γενηγεωργίου
  • Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας
  • Φωτογραφίες: Ιάκωβος Δρακούλης
  • Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα
  • Επικοινωνία: ArtsPR

Παίζουν: Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιώτα Μπιμπλή

Εισιτήρια

  • Ηλεκτρονικά στο ΕΔΩ
  • Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)
  • Φυσικά σημεία πώλησης more.com

