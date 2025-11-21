search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 18:28
21.11.2025 16:58

Πράσινη Αριστερά: «23/11/25 – Όχι LNG στον Παγασητικό»

21.11.2025 16:58
prasini-aristera

Δελτία Τύπου για τα σχέδια εγκατάστασης σταθμού LNG στον Παγασητικό Κόλπο, για την 17η Νοέμβρη και τα ΕΛΤΑ εξέδωσε η Πράσινη Αριστερά.

Αναλυτικά:

«23/11/25 – Όχι LNG στον Παγασητικό

Είναι γνωστό ότι εκτός από τις εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, έχουν πάρει προέγκριση για κατασκευή από την ΡΑΕ,  ακόμη 3 πλωτές  μονάδες που χωροθετούνται σε Κορινθιακό κόλπο, Παγασητικό κόλπο, Θερμαϊκό κόλπο, ενώ είναι σε προχωρημένη φάση η δημιουργία και λειτουργία ενός ακόμη πλωτού συγκροτήματος κοντά στο FSRU Αλεξανδρούπολης.

Στη Μαγνησία έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι μαζικοί φορείς και έχουν ταχθεί (στη δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε) ομόφωνα αρνητικά σε μια τέτοια προοπτική (Περιφέρεια Θεσσαλίας, όλοι οι δήμοι της Μαγνησίας, το ΤΕΕ, οι Επιστημονικοί Φορείς, το Εργατικό Κέντρο Βόλου, το Επιμελητήριο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και πάνω από 60 μαζικοί φορείς).

Οι λόγοι που εξηγούν μια τέτοια μαζική και καθολική αντίδραση αναφέρονται στην προστασία του Παγασητικού κόλπου, ο οποίος είναι αβαθής και περίκλειστος και η ανθρώπινη παρουσία στις ακτές του είναι πυκνή και πολυσύνθετη.
Κατοικία, αλιεία, τουρισμός, αειφορία….

Παράλληλα έχουν αναδειχθεί σοβαρές ενστάσεις σχετικές με την ασφάλεια τέτοιας εγκατάστασης, καθώς έχει χωροθετηθεί πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Έχουν προηγηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις και μαζικές εκδηλώσεις στα τρία προηγούμενα χρόνια που ανέδειξαν το πρόβλημα.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη μαζικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας.

Το αδιαπραγμάτευτο σύνθημα “ΟΧΙ LNG στον ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΌ” αναμένεται να ακουστεί μέχρι την έδρα της κυβέρνησης για μια ακόμη φορά.
Σε αναμονή της έγκρισης ή απόρριψης των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η τοπική κοινωνία – με θλιβερή εξαίρεση το δήμαρχο Μπέο και την ομάδα του – δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει ένα τέτοιο καταστροφικό έργο».

«Για την 17η Νοέμβρη

Σήμερα δεν είναι μέρα γιορτής , αλλά  ημέρα περισυλλογής και μνήμης για εκείνη την ημέρα κατά την οποία οι φοιτητές και οι νέοι της εποχής, όρθωσαν το ανάστημα τους απέναντι στην χούντα των συνταγματαρχών αγνοώντας τις φοβέρες και τα βασανιστήρια που έπονταν.

Ο κόσμος που κατέβηκε στο Πολυτεχνείο ήταν άνθρωποι που άφησαν την ασφάλεια του σπιτιού τους για να διαδηλώσουν για το αυτονόητο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που στις μέρες μας τείνει να γίνουν δυσεύρετα με την ακρίβεια να στραγγαλίζει τα νοικοκυριά, την παιδεία να βρίσκεται σε ύπνωση και την ελευθερια και την δικαιοσύνη χειραγωγημένες και κλεισμένες στα μπουντρούμια.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επιδιώκει ένα νέο Πολυτεχνείο στην συνείδηση του κόσμου, για να μπορέσει επιτέλους να κάμει ξαστεριά».

«Για τα ΕΛΤΑ

Με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ με το πρόσχημα της αποφυγής χρεοκοπίας, από την οποία απόφαση οι μόνοι ωφελημένοι είναι οι ιδιωτικές εταιρείες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
– Όχι στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.
– Αποδέσμευσή τους από το υπερταμείο.
– Μεταφορά και – υπαγωγή τους, στα κατά τόπους ΚΕΠ τα οποία θεωρούμε ότι έχουν τις απαραίτητες υποδομές, τους χώρους  και τον τεχνικό εξοπλισμό, είναι εύκολα προσβάσιμα στους πολίτες και προσφέρουν αμεσότητα στις συναλλαγές με τον πολίτη.
– Εκσυγχρονισμό τους στις σύγχρονες συνθήκες, για την αποκέντρωση και την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Μαζί δημιουργούμε το νέο και το διαφορετικό».

