Tenerina, το διάσημο κέικ σοκολάτας από τη Φεράρα

Ένα επιδόρπιο – κέικ που θα δελεάσει ακόμη και αυτούς που δεν είναι φανατικοί των γλυκών, πεντανόστιμο, με ελαφρά τραγανό περίβλημα και ζουμερό εσωτερικό που λιώνει στο στόμα.

Με καταγωγή από τη Φεράρα , είναι αναγνωρίσιμο για τη μοναδική του υφή, την απλότητα και την ευκολία του και σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αφιερωμένο στη βασίλισσα Έλενα του Μαυροβουνίου, εξ ου και το όνομα «κέικ του Μαυροβουνίου».

Υλικά για τη Συνταγή

(για μια φόρμα 22 εκ. )

200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, με περιεκτικότητα σε κακάο 55% – 75%, τεμαχισμένη

100 γραμμάρια βούτυρο

4 αυγά, χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια

100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

60 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά λιώστε το βούτυρο και την τεμαχισμένη σοκολάτα σε ένα κατσαρολάκι σε μπαιν μαρί ή φούρνο μικροκυμάτων. Βάλτε το μίγμα αυτό σε ένα μπολ και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Μόλις έρθει στη σωστή θερμοκρασία το μίγμα, χωρίστε τους κρόκους από τα ασπράδια των αυγών και προσθέστε τους πρώτους στο μίγμα, έναν κρόκο τη φορά, ανακατεύοντας. Προσθέστε και το αλεύρι κοσκινισμένο και ανακατέψτε.

3. Χτυπήστε τα ασπράδια των αυγών με τη ζάχαρη με τη βοήθεια ενός μίξερ, μέχρι να σχηματίζουν κορυφές και προσθέστε τα κι αυτά στο μίγμα. Ανακατέψτε απαλά με σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (μαρίζ), διπλώνοντας το μίγμα από κάτω προς τα πάνω, προσέχοντας να μην χάσετε τον όγκο, μέχρι να έχετε μια λεία ζύμη.

4. Μεταφέρετε τη ζύμη σε μια λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα για κέικ, 22 εκατοστών με αποσπώμενα τοιχώματα και ψήστε το σοκολατένιο κέικ στο φούρνο στους 180° για 15-20 λεπτά.

5. Αφήστε το να κρυώσει καλά προτού το αφαιρέσετε από τη φόρμα. Πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμώδη ζυμαρικά με κολοκύθα

Ψητά μήλα, το γλύκισμα των παιδικών μας χρόνων

Ρυζοσαλάτα με τόνο, καλαμπόκι και αυγό