Ψητά μήλα, το γλύκισμα των παιδικών μας χρόνων

Ένα παραδοσιακό επιδόρπιο που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και παρασκευάζεται εύκολα και γρήγορα, αρωματίζοντας παράλληλα την κουζίνα μας με το ακαταμάχητο άρωμα των φρεσκοψημένων μήλων.

Ένα γλύκισμα για τα τραταρίσματα της τελευταίας στιγμής που μας βγάζει από τη δύσκολη θέση όταν δεν έχουμε πολύ χρόνο, ή όταν θέλουμε να απολαύσουμε κάτι από τις γεύσεις του παρελθόντος.

Υλικά για τη Συνταγή

2 μήλα της επιλογής σας

1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη

1 πρέζα κανέλα σκόνη

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι

20 γραμμάρια βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 200° C στις αντιστάσεις.

2. Πλύντε τα μήλα και αφαιρέστε τον πυρήνα τους με τα κουκούτσια, με το ειδικό εργαλείο αποπυρήνωσης. Τοποθετήστε τα σε ένα μικρό ταψάκι ή πυρέξ ή σε δύο μεμονωμένα μπολ ψησίματος, με λίγο νερό.

3. Σε ένα δοχείο, ανακατέψτε την καστανή ζάχαρη με μια πρέζα κανέλα, το μέλι και το λιωμένο ή μαλακό βούτυρο.

4. Μοιράστε το μίγμα βουτύρου μέσα στην εσοχή των μήλων.

5. Ψήστε τα για 30 λεπτά στον καλά προθερμασμένο φούρνο.

6. Μόλις είναι έτοιμα, μπορείτε να τα σερβίρετε περιχύνοντάς τα με το υγρό που προέκυψε από το ψήσιμο τους ή με μια μπάλα παγωτό βανίλια.

Διαβάστε επίσης:

Ρυζοσαλάτα με τόνο, καλαμπόκι και αυγό

Ρουστίκ τηγανητά μπιφτέκια από χοντροκομμένο κιμά κοτόπουλου

Μπισκοτόκρεμα νοσταλγική, για μικρούς και μεγάλους