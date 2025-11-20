Κρεμώδη ζυμαρικά με κολοκύθα

Μια φθινοπωρινή συνταγή, ελαφριά και εύκολη, με ζυμαρικά σε κρεμώδη σάλτσα κίτρινης κολοκύθας, που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Σερβίρετε το απολαυστικό αυτό πιάτο σαν κυρίως γεύμα ή ελαφρύ δείπνο, μαζί με πράσινη σαλάτα εποχής, ή σαν συνοδευτικό με ψητό κοτόπουλο ή μπριζολάκια στο τηγάνι.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια σπαγγέτι ή άλλα ζυμαρικά της αρεσκείας σας

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

3-4 φύλλα φασκόμηλου, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

450 γραμμάρια πουρέ κολοκύθας, σπιτικό ή του εμπορίου

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι πιπέρι

Λίγο μοσχοκάρυδο, φρεσκοτριμμένο

½ φλιτζάνι γάλα, πλήρες

Φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα

Εκτέλεση

1. Αρχικά βράστε τα ζυμαρικά al dente, σε μια μεγάλη κατσαρόλα, με άφθονο αλατισμένο νερό και σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατήστε 1 φλιτζάνι από το νερό του βρασμού, στραγγίστε τα ζυμαρικά και αφήστε τα στην άκρη.

2. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο και το φασκόμηλο και σοτάρετέ τα μέχρι να αρωματιστούν καλά για 1 λεπτό περίπου.

3. Προσθέστε τον πουρέ κολοκύθας, το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο και συνεχίστε το μαγείρεμα για 2-3 λεπτά ακόμα. Ρίξτε το γάλα και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά και να έχετε μια κρεμώδη σάλτσα.

4. Ανακατέψτε τα βρασμένα ζυμαρικά που έχετε κρατήσει στην άκρη με τη σάλτσα, προσθέστε το ½ φλιτζάνι από το νερό των ζυμαρικών και ενσωματώστε μέχρι να έχετε ένα λείο αποτέλεσμα με τη σάλτσα να κολλάει στα σπαγγέτι.

5. Σβήστε τη φωτιά, πασπαλίστε με την τριμμένη παρμεζάνα και σερβίρετε αμέσως.

Συμβουλές

Ετοιμάστε τον πουρέ κολοκύθας στο σπίτι με τον παρακάτω τρόπο : Κόψτε στη μέση την κολοκύθα, καθαρίστε την από τους σπόρους, πασπαλίστε με λίγο αλάτι και ψήστε την με τη σάρκα προς τα κάτω σε ταψί με λαδόκολλα στους 200ο C. Ψήστε για 30-40 λεπτά ή μέχρι να βυθίζετε εύκολα η λάμα ενός μαχαιριού. Αφήστε να κρυώσει καλά και πολτοποιήστε τη σάρκα σε μούλτι.

Μπορείτε να σερβίρετε το πιάτο, πασπαλίζοντάς το επίσης με μερικούς σπόρους κολοκύθας και νιφάδες τσίλι (μπούκοβο).

