Bloomberg: Μη δεσμευτική προσφορά της Metlen για την Aluminium Dunkerque

Σε διαδικασία αναζήτησης στρατηγικών επιλογών για την Aluminium Dunkerque Industries France SAS, τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρεται να βρίσκεται η American Industrial Partners LP (AIP), σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Metlen Energy and Metals Plc έχει καταθέσει μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας, μαζί με τις Rio Tinto Group και Glencore Plc. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η AIP εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης, ενθαρρυμένη από τη βελτιωμένη οικονομική επίδοση της μονάδας τους τελευταίους μήνες και τη νέα μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Electricité de France SA (EDF).

Η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021, μέσω εξαγοράς μη εξυπηρετούμενου χρέους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που συνδεόταν με το εργοστάσιο, αποσπώντας το από την GFG Alliance του Σαντζίβ Γκούπτα, η οποία τότε αντιμετώπιζε σημαντικές οικονομικές πιέσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.

Η νέα συμφωνία με την EDF, διάρκειας δέκα ετών από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, προσφέροντας σταθερότητα στο κόστος λειτουργίας. Η Aluminium Dunkerque παράγει περίπου 300.000 τόνους ετησίως και εμφανίζει κύκλο εργασιών άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Παρότι η ζήτηση για αλουμίνιο έχει υποχωρήσει λόγω της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής δραστηριότητας, η αγορά εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, με τις τιμές του μετάλλου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου να έχουν ενισχυθεί πάνω από 10% από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η AIP εξετάζει παράλληλα και εναλλακτικό σενάριο δημόσιας εγγραφής της Aluminium Dunkerque, με πιθανό τόπο εισαγωγής το Euronext. Τη διαδικασία αξιολόγησης των επιλογών της εταιρείας υποστηρίζουν ως σύμβουλοι οι Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA και Messier & Associés.

