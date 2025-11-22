Ξενία Ηγουμενίτσα: Πρόσκληση ΕΤΑΔ για μη δεσμευτικές προτάσεις αξιοποίησης του ιστορικού ακινήτου

Πρόσκληση προς επενδυτές και ενδιαφερόμενους φορείς απευθύνει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου «Ξενία Ηγουμενίτσας». Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την προετοιμασία ενός ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, μέσω του οποίου η ΕΤΑΔ στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του ακινήτου στον χάρτη της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Με την πρόσκληση η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει καινοτόμες και τεκμηριωμένες προτάσεις που θα συμβάλουν στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση του «Ξενία Ηγουμενίτσας». Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν συνολικά και θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο.

Η αξιοποίηση του ακινήτου στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και στη μετατροπή του σε σύγχρονο πόλο τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 28.600 τ.μ., με υφιστάμενη δόμηση 7.100 τ.μ. και συντελεστή δόμησης 1,68. Το υπόλοιπο κάλυψης ανέρχεται σε περίπου 12.000 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο δόμησης φθάνει τα 40.900 τ.μ., βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των 8,50 μέτρων (δύο όροφοι) και των υφιστάμενων πολεοδομικών περιορισμών.

Το ακίνητο, το οποίο παραχωρήθηκε για χρήση στο τότε ΤΕΙ Ηπείρου (νυν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) για χρονικό διάστημα 30 ετών, επιστρέφει στην ΕΤΑΔ με τη λήξη της παραχώρησης τον Ιούλιο του 2027. Η στρατηγική της εταιρείας στο μεσοδιάστημα εστιάζει στην προετοιμασία της βέλτιστης αξιοποίησης, ώστε να αναδειχθεί η σημασία του ακινήτου για την πόλη της Ηγουμενίτσας, τη Θεσπρωτία και την ευρύτερη Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι μη δεσμευτικές προτάσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Το «Ξενία Ηγουμενίτσας» αποτελεί μέρος του ιστορικού δικτύου Ξενία, ενός από τα σημαντικότερα έργα της δημόσιας τουριστικής πολιτικής του 20ού αιώνα. Κατασκευάστηκε το 1959 από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, σε προνομιακή τοποθεσία στο βόρειο παραλιακό τμήμα της πόλης, με άμεση πρόσβαση προς το λιμάνι και μελλοντικά προς την Εγνατία Οδό. Το 2008 οι εγκαταστάσεις του χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα μνημεία νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού, εξαιρουμένης της χρήσης του σταθμού καυσίμων.

