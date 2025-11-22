Δημοσκόπηση GPO: To 71,2% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, μόλις το 6% δηλώνει πως ζει άνετα και αποταμιεύει

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο σε ποσοστό 70,8%, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει πως καταφέρνει με δυσκολία να καλύψει τις ανάγκες της σε νέα δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Η νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κυβερνητική πολιτική αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να πείσει ότι αποτελεί εναλλακτική, ενώ καταδεικνύει το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες σε πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στα ευρήματα που αφορούν τις συνθήκες ζωής των πολιτών, το 42,8% δηλώνει ότι με δυσκολία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, το 13,8% πως δεν καταφέρνει να καλύψει όλες τις ανάγκες του και το 6,6% πως αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες του. Μόλις ένα 6,4% δηλώνει ότι ζει άνετα και μάλιστα αποταμιεύει, ενώ ένα ποσοστό 30,4% δηλώνει ότι ναι μεν ζει άνετα αλλά δεν κερδίζει αρκετά ώστε να κάνει αποταμίευση.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ απέχει πολύ από τον στόχο της αυτοδυναμίας καταγράφοντας ποσοστό 24,5%, με το 71,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα να δηλώνει πως επιθυμεί να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, με τον «κανένα» να συγκεντρώνει μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO, πριν έναν μήνα, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% (έναντι 24,7%), το ΠΑΣΟΚ 12,7% (έναντι 13,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ 5% (έναντι 4,6%), η Ελληνική Λύση 10,2% (έναντι 9,9%), το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 7,5% , η Πλεύση Ελευθερίας 6,5% (έναντι 7,5%), η Νέα Αριστερά παραμένει σταθερή στο 1,5%,η Νίκη 2,4% (έναντι 2,2%), η Φωνή Λογικής 2,5% (έναντι 2,7%), το ΜέΡΑ25 2,0% (έναντι 2,1%), το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2% (έναντι 2,4%), άλλο κόμμα 6,8% (έναντι 7,4%). Το ποσοστό των αναποφάσιστων συνεχίζει να είναι υψηλό στο 13,4% (έναντι 13,2%).

Η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%

ΠΑΣΟΚ: 15,2%

Ελληνική Λύση: 12,2%

ΚΚΕ: 8,9%

Νίκη: 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%

Άλλο: 8,1%

«Υπέρ» της αυτοδύναμης κυβέρνησης η πλειοψηφία

Η πλειοψηφία φαίνεται να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και με επαναλαμβανόμενες εκλογές σε ποσοστό 51,3%, ενώ υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας τάσσεται το 44,6%.

Σε ερώτημα για το κόμμα της αντιπολίτευσης που μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ο «κανένας» συγκεντρώνει την πλειοψηφία με 34,6%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 21,4%, η Ελληνική Λύση 11,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, το ΚΚΕ 5%, η «Νίκη» 2,5%, η Φωνή Λογικής 1,9%, το ΜέΡΑ25 1,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,3% ενώ το 6,5% δηλώνει είτε ότι δεν γνωρίζει, είτε ότι δεν απαντά.

Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Αναφορικά με το κατά πόσο η ίδρυση νέου κόμματος θα είναι ωφέλιμη για τη χώρα η πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι θα ψήφιζε πιθανά νέα κόμματα.

Ένα 18,8% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα (έναντι 20,2% τον Οκτώβριο) και ένα 8,5% σκέφτεται να ψηφίσει ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η τελευταία δημοσκόπηση συμπεριέλαβε και την πιθανότητα κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού – δεν υπήρχε στις επιλογές του Οκτωβρίου. Ένα 19,5% δηλώνει ότι είναι πιθανό να την ψηφίσει αν προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Το 45,6% έχει θετική γνώμη για τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

Στη δημοσκόπηση περιλαμβάνονται και ερωτήσεις για τις νέες ενεργειακές συμφωνίες που εξήγγειλε η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ, με το 52,6% να τις χαρακτηρίζει θετικές για τα συμφέροντα της χώρας και το 60,1% να εκτιμά ότι αυτές αναβαθμίζουν τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συγκεντρώνει περισσότερες θετικές «ψήφους» από ό,τι αρνητικές (45,6% είπε ότι έχει «θετική» και «μάλλον θετική» άποψη έναντι 39% που εξέφρασε «αρνητική» και «μάλλον αρνητική» γνώμη), ενώ το 54,9% πιστεύει ότι η παρουσία της θα ενδυναμώσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Γεωργιάδη σε Καραναστάση: «Μεγάλο ψώνιο – Δεν πατούσε στη Βουλή» (Video)

Τσίπρας – προδημοσίευση από την «Ιθάκη»: Μύθοι και αλήθειες για το τρίτο μνημόνιο – «Επώδυνος συμβιβασμός αλλά οι θυσίες του λαού δεν πήγαν χαμένες»

Νέα Δημοκρατία: Αύριο Κυριακή οι εσωκομματικές εκλογές της – Αύξηση συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546