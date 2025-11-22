«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

Μετά τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, η διεθνής έκθεση «Forever Is Now» επιστρέφει στο Οροπέδιο της Γκίζας με μια σειρά από νέα γλυπτά για τον ξεχωριστό μήνα του χρόνου, κατά τον οποίο οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί τέχνης.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 6 Δεκεμβρίου είναι ένας φόρος τιμής στη διαχρονική γοητεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου και εξερευνά τα μυθικά στρώματα των πυραμίδων και πώς έχουν επεκταθεί σε αρένες τέχνης, φιλοσοφίας, πολιτισμού και ιστορίας.

Δέκα καλλιτέχνες επιλέχθηκαν για να δημιουργήσουν μεγάλης κλίμακας, ειδικές εγκαταστάσεις, που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της τέχνης και το πώς οι έννοιές της λυγίζουν, μεταβάλλονται και διαρκούν με την πάροδο των χρόνων. Διασχίζοντας το πάρκο γλυπτικής, οι επισκέπτες θα συναντήσουν ιδέες μνήμης, χρονικότητας, πνευματικότητας και φύσης, που αποδίδονται μέσα από το μεγαλείο του αρχαίου φόντου.

Οι «Πύλες του Καΐρου» και ο «Κώδικας του Αιώνιου»

Στα σημαντικότερα έργα της τρέχουσας έκδοσης περιλαμβάνονται οι «Πύλες του Καΐρου» (Doors of Cairo) του Vhils, που μεταπλάθει αντικείμενα του δρόμου σε πύλες μεταξύ εποχών και ο «Κώδικας του Αιώνιου» (Code of Eternal) του Jongkyo Park, ένα γεωμετρικό έργο που ενσωματώνει σχεδόν 1.000 κουκκίδες καθρέφτη από ανοξείδωτο ατσάλι που τρεμοπαίζουν σε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. Επιπλέον, ξεχωρίζουν η χρωματική επανερμηνεία του Σεν από τον Τούρκο καλλιτέχνη Ege Köse, ενός συμβόλου του απείρου και της θεϊκής προστασίας και η συμφωνία των ανέμων της ερήμου που τραγουδιέται από το «Wind» της Ana Ferrari, που αποτελείται από 21 όρθια, αλουμινένια φλάουτα.

Υποστηριζόμενη από την UNESCO και τον πολιτιστικό οργανισμό Art D’Egypte η έκθεση «Forever Is Now» συνεχίζει την αποστολή της να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη δημιουργική ανταλλαγή.

Ο οργανισμός Art D’Égypte ιδρύθηκε από τη Ναντίν Αμπντέλ Γκαφάρ το 2017 για να γεφυρώσει την αρχαία κληρονομιά της Αιγύπτου με την ακμάζουσα σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της.

Η σειρά εκθέσεων στα πιο ιστορικά αξιοθέατα της χώρας – από το Αιγυπτιακό Μουσείο μέχρι το Παλάτι Manial που διοργάνωσε εξελίχθηκε σε πλατφόρμα γνωστή για τις παγκόσμιες συνεργασίες και τις πολιτιστικές ανταλλαγές της.

Στη φετινή έκθεση, όπως εξήγησε στο Vogue, οι πυραμίδες δεν είναι απλώς μνημεία δύναμης, αλλά φορείς μύθου και μνήμης.

«Οι καλλιτέχνες επανεξετάζουν σύμβολα της αιωνιότητας, από ιερογλυφικά και ιερά ενδύματα μέχρι τελετουργικές παλέτες και ουράνιους αστερισμούς, επαναπροσδιορίζοντάς τα μέσα από σύγχρονες εγκαταστάσεις και ψηφιακή καινοτομία» σημείωσε.

