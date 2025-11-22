Λευκορωσία – Λουκασένκο: Απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς φυλακισμένους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.
Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.
Διαβάστε επίσης:
Βραζιλία: Συνελήφθη προληπτικά ο Μπολσονάρο για να αποτραπεί «απόπειρα απόδρασης»
Γάζα: 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.