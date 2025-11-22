Λευκορωσία – Λουκασένκο: Απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς φυλακισμένους

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Συνελήφθη προληπτικά ο Μπολσονάρο για να αποτραπεί «απόπειρα απόδρασης»

Γάζα: 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών