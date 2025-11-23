search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 00:50
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 00:29

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

23.11.2025 00:29
mitsotakis_new_789

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα εκλέξουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του ’17 – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο»

Λαζαρίδης για Καραναστάση: «Ήταν μόνιμα απών, μόνο τσέπωνε τη βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια»

Χαρίτσης: «Στημένη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

chrisa-ropa-new
LIFESTYLE

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

POLICE1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 00:46
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

1 / 3