search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:24
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 12:59

Σοκ στη McLaren: Νόρις και Πιάστρι ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας

23.11.2025 12:59
mclaren

Οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας, καθώς κρίθηκε ότι και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας δεν πληρούσαν τους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

Συγκεκριμένα, κατά τον τεχνικό έλεγχο μετά τον αγώνα, βρέθηκε ότι το ξύλινο τμήμα στο δάπεδο και των δύο MCL39 είχε φθαρεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα το πάχος του να είναι μικρότερο από το μίνιμουμ των 9 χιλιοστών που ορίζουν οι κανονισμοί.

Το θέμα αναφέρθηκε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι, αφού κάλεσαν σε απολογία τους ανθρώπους της McLaren, αποφάσισαν την ακύρωση των δύο μονοθεσίων από το επίσημο αποτέλεσμα του γκραν πρι του Λας Βέγκας, στο οποίο ο Νόρις είχε τερματίσει δεύτερος και ο Πιάστρι τέταρτος.
 
Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός «έπιασε» τον Πιάστρι στη δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών με 366 βαθμούς, ενώ ο Νόρις είναι πρώτος με 390 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμη δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν και συγκεκριμένα τα γκραν πρι σε Κατάρ (30/11) και Άμπου Ντάμπι (7/12), με το πρώτο εξ αυτών να περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, ήτοι οκτώ επιπλέον βαθμούς προς διεκδίκηση.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; – Τι έδειξε έρευνα με περισσότερες από 975.000 μετρήσεις

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη (Videο)

Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position υπό βροχή και στο Λας Βέγκας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elegxoi_radar_3010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός συλλαμβάνεται να τρέχει με 230 χλμ (Video)

ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

skylos_labrador
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επίθεση σκύλου σε 11χρονο έξω από σχολείο – «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:23
elegxoi_radar_3010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός συλλαμβάνεται να τρέχει με 230 χλμ (Video)

ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

1 / 3