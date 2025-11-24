search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 14:50
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 13:20

Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα

24.11.2025 13:20
ellinikoskosmos_kentriki

Χριστουγέννων στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»!

Σε μόλις 70 λεπτά θα κάνουμε τον χριστουγεννιάτικο Γύρο του Κόσμου, θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα, θα ψάξουμε να βρούμε τον σάκο του Αϊ-Βασίλη, θα δημιουργήσουμε σοκολατένιες λιχουδιές, θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, γεμίζοντας χαρά μικρούς και μεγάλους!

Εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών με τους γονείς τους, κάθε Σάββατο

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ο Γύρος του Κόσμου σε 70 λεπτά… Χριστουγεννιάτικη έκδοση

Θα ήθελες να κάνεις το Γύρο του Κόσμου τα Χριστούγεννα; Να δεις πώς περνούν τις γιορτινές αυτές ημέρες τα παιδιά από τη μία άκρη της Γης έως την άλλη; Φαντάσου πώς είναι η ζωή στην έρημο, στη ζούγκλα και στους πάγους. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά μέρη! Εσένα, πού θα σου άρεσε να βρεθείς τα Χριστούγεννα; Έλα να διαλέξεις, αφού ανακαλύψεις μικρά μυστικά κάθε τόπου μέσα από το παιχνίδι!
Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Παίζοντας με τις αισθήσεις… Χριστουγεννιάτικη έκδοση

Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στον νου μας, αν δεν περάσει πρώτα από τις αισθήσεις μας! Η γεύση, η όσφρηση, η αφή, η όραση και η ακοή, με παιχνιδιάρικη διάθεση, θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, γεύσεις και αγγίγματα, που έχουν σχέση με την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα!
Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα… τα μελομακάρονα είναι τρέλα!

Πριν από πολλά-πολλά χρόνια, το παιχνιδιάρικο σιτάρι ξεκίνησε ένα μαγευτικό ταξίδι από το χωράφι στην κουζίνα της γιαγιάς! Εκεί, γνώρισε την ακαταμάχητη ζάχαρη, αλλά και τη γοητευτική κανέλα… μεταξύ τους γεννήθηκε μια γλυκιά φιλία που κρατάει γερά μέχρι τις μέρες μας… Εκεί, δημιουργήθηκαν, για πρώτη φορά, παραδοσιακά μελομακάρονα πλασμένα από μικρά χεράκια, πασπαλισμένα με έμπνευση, αγάπη και νοστιμάδα! Θα τα δοκιμάσετε;
Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Xάθηκε ο σάκος του Αϊ- Βασίλη!

«Χο, Χο, Χο… Ωχ, Ωχ, Ωχ! Έχασα το σάκο μου και ψάχνω να τον βρω! Βιαστείτε ξωτικά μου, ο σάκος μου να βρεθεί και τούτο το μυστήριο επιτέλους να λυθεί!» Μόνο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον Αϊ- Βασίλη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συντονίζουμε τις δεξιότητες μας και μπαίνουμε με ορμή σ’ ένα τρελό παιχνίδι ανακάλυψης.
Ώρα:12:00 | Διάρκεια: 70 λεπτά

Εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας 5-8 ετών

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικα Σοκολατομαγειρέματα…

Τι πιο όμορφο από μια χριστουγεννιάτικη «βουτιά» στη σοκολάτα! Πικρή ή γλυκιά, ζεστή ή κρύα, είναι πάντα λαχταριστή! Ετοιμαστείτε για μοναδικές σοκολατένιες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες!
Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα μαγικά… Χριστούγεννα μελωδικά!

Ανακαλύπτουμε τη δύναμη της μουσικής και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με βιωματικές δράσεις, αφηγήσεις και δημιουργικά παιχνίδια. Γνωρίζουμε την υπεύθυνη μουσικοπαιδαγωγό της χορωδίας του «Ελληνικού Κόσμου», Ματθαία Σπιταδάκη και μαζί μεταδίδουμε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της αγάπης μέσα από τη μαγεία μιας κοινής μουσικής εμπειρίας.
Ώρα : 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Ηλικία: 5-12 ετών

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα στον «Ελληνικό Κόσμο» – Οικογενειακό πρόγραμμα

Mία κυριακάτικη γιορτή μας περιμένει στον «Ελληνικό Κόσμο», γεμάτη χαμόγελα, ευχές και μικρές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Δημιουργούμε μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, «στολίζουμε» το δέντρο μας, παίζουμε, φωτογραφιζόμαστε και ίσως ανακαλύψουμε τον Άγιο Βασίλη εκεί που κανείς δεν θα περίμενε!
Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων…
Ώρα: 14:00 | Διάρκεια: περίπου 2 ώρες
Ηλικία: 5-12 ετών

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μια Χριστουγεννιάτικη ημέρα όλο γλύκα…

Σηκώνουμε τα μανίκια μας, βάζουμε τον σκούφο μας, διαλέγουμε τα σύνεργά μας και τρυπώνουμε στην «κουζίνα» του «Ελληνικού Κόσμου» ως μικροί ζαχαροπλάστες για να φτιάξουμε τις δικές μας γλυκιές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες…
Ώρα: 12:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά
Ηλικία: 5-8 ετών

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ξωτικά εν δράσει…

Πού αλλού; Μα, φυσικά στον «Ελληνικό Κόσμο»! Η αντίστροφη μέτρηση για την Πρωτοχρονιά έχει ξεκινήσει και τα ξωτικά χρειάζονται τη βοήθειά μας για να ετοιμάσουν τα δώρα των παιδιών. Τι θα λέγατε να βάλουμε ένα χεράκι; Ας τρυπώσουμε στο μαγικό τους κόσμο με φαντασία, κέφι και δημιουργική διάθεση και το «εργαστήρι παιχνιδιών» παίρνει μπρος!
Ώρα: 16:00 | Διάρκεια: 90 λεπτά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

agia-sofia-geranos
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

billie-eilish-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

anilikos_kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Τέσσερα τραυματισμένα παιδιά μεταφερθήκαν μόνο χθες στα νοσοκομεία, μετά από συμπλοκές

skorda_tsitsipas
MEDIA

MEGA: Η απορία της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» για το σπορ αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 14:49
jimmy-cliff-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

agia-sofia-geranos
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τις εικόνες με γερανούς και φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία: Ερωτήματα για την ασφάλεια του ναού

billie-eilish-new
ΣΙΝΕΜΑ

Το ντοκιμαντέρ «Hit me hard and Soft: The Tour» της Μπίλι Άιλις έρχεται στους κινηματογράφους

1 / 3