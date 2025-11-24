Η εσωκομματική κυριαρχία Μητσοτάκη, η επιστροφή Δημητριάδη, η στόχευση του βιβλίου Τσίπρα, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η βελόνα Γερουλάνου, που δείχνει… ανατολή

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαλαν οι χθεσινές εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, ενόψει του συνεδρίου.

Οι πρώτες επίσημες καταγραφές αυτό λένε. Και μάλλον δεν είναι ιδιαιτέρως θετικές για στρατόπεδα όπως αυτό του Νίκου Δένδια, που ήθελε αύξηση επιρροής.

Άρα το πρώτο και σοβαρό μήνυμα είναι πως το κόμμα ελέγχεται από την ηγεσία – είτε μιλάμε για το δρόμο προς τις εκλογές, είτε για μετά.

Και επειδή μιλάμε για συνέδριο, έχουν σημασία οι συσχετισμοί για τυχόν αλλαγές που θα θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης στο κόμμα και τις διαδικασίες του – όπως για παράδειγμα στην αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου και το ενδεχόμενο να πάψει αυτή να γίνεται από τη βάση.

Το άλλο μήνυμα που έχει τη σημασία του είναι ότι αποδυναμώθηκαν οι δυνάμεις που θεωρούνται «φιλοσαμαρικές» ή «φιλοκαραμανλικές». Το σημαίνει αυτό; Ότι όποιος αλληθώριζε προς ένα κόμμα Σαμαρά, μπορεί να φύγει από τώρα.

Και το τρίτο μήνυμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι κρίσιμο ρόλο στην επικράτηση των μητσοτακικών δυνάμεων διαδραμάτισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο οποίος αποδεικνύει ότι παραμένει ένας ισχυρός παίκτης στη ΝΔ.

Το ξεκαθάρισμα Τσίπρα με το παρελθόν

Ημέρα βιβλίου σήμερα – του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα, όχι γενικά.

Από το πρωί η «Ιθάκη» είναι διαθέσιμη στα βιβλιοπωλεία και ήδη έχει σπάσει ρεκόρ πωλήσεων λένε, με βάση τις παραγγελίες.

Βέβαια ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου ο πρώην πρωθυπουργός το προδημοσίευσε, αλλά πρόκειται για σύγγραμμα 700 σελίδων, οπότε το ενδιαφέρον είναι έντονο.

Το γεγονός δεν είναι μόνο εκδοτικό όμως, αλλά κυρίως πολιτικό. Σαν να λέμε… πρεμιέρα της επιστροφής του προέδρου Αλέξη στη μάχιμη πολιτική – αν έφυγε ποτέ δηλαδή.

Και το βιβλίο μοιάζει σαν ένα οριστικό ξεκαθάρισμα του Τσίπρα με το παρελθόν: Το αποτυπώνει με τη δική του οπτική, τοποθετείται οριστικά και αμετάκλητα για τα μεγάλα θέματα – από τη διαπραγμάτευση και το δημοψήφισμα μέχρι την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωκομματικές κρίσεις του 2023 – και τελειώνει, ώστε να πάει στο μέλλον.

Η δε κατάδυση στο παρελθόν έχει και την εξής στόχευση: Υπερασπίζοντας τις επιλογές του 2015 απευθύνεται ξανά σε εκείνο το πλειοψηφικό ρεύμα, που του έδωσε τις δύο εκλογικές νίκες, για να του πει ότι «δεν κάναμε λάθος, μαζί πετύχαμε κάτι σημαντικό, ας το επιχειρήσουμε ξανά».

Κι όποιον πείσει…

Η προσμονή για τον Τσίπρα και το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ενδιαφέρει προφανώς το χώρο που κάποτε (από το 2015) εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνον αυτό.

Το παρακολουθεί στενά το θέμα και το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο είναι μεταξύ vertigo και επιφυλακτικής στάσης μέχρι να δει πού θα κάτσει ο κουρνιαχτός.

Υπάρχει μεγάλη αγωνία πάντως διότι εάν ο Τσίπρας καταφέρει σε λίγο καιρό και ειδικά όταν κάνει πολιτική κίνηση (κόμμα ή οτιδήποτε άλλο) να συναγωνίζεται ή και να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά, τότε αλλάζει όλο το έργο στην κεντροαριστερά.

Υπάρχει δρόμος μέχρι τότε, αλλά βλέπω δύο τρία ενδιαφέροντα που έχουν τη σημασία τους:

– Ο χρόνος που θα κάνει το συνέδριό του το ΠΑΣΟΚ θα καθοριστεί πιθανόν και από το πότε θα κορυφώσει τις πρωτοβουλίες του ο πρόεδρος Αλέξης.

– Η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει τον πρώην πρωθυπουργό με τη λογική… «τι Μητσοτάκης τι Τσίπρας». Επιλογή υψηλού ρίσκου αυτή, καθώς αποδυναμώνει το μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη. Κι άμα αποδυναμωθεί το μέτωπο, τότε θα ωθηθούν οι αντιδεξιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ να πάνε στον Τσίπρα.

– Με τον διμέτωπο, μπορεί τελικά να δώσουν στον Τσίπρα χώρο, αλλά και την ευχέρεια να χαράξει εύκολα και ευδιάκριτα τη διαχωριστή γραμμή, εκφράζοντας την αντιδεξιά και τον αντιμητσοτακισμό, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως δυνητικό κυβερνητικό σύμμαχο της ΝΔ. Δύσκολη άσκηση για το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό.

Η βελόνα πήγε… ταξίδι

Πάντως πέρα από το βιβλίο, σήμερα είναι και… ημέρα Βελόνας Παύλου Γερουλάνου στο ΠΑΣΟΚ.

Την οποία δεν… τιμά ούτε ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος, να σημειώσουμε.

Τι είναι η Ημέρα ΒΠΓ;

Είναι η συμπλήρωση της δίμηνης προθεσμίας, που είχε δώσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να κουνηθεί η… δημοσκοπική βελόνα προς τα πάνω.

«Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές», είχε πει, εμφανίζοντας αυτό το διάστημα ως «παράθυρο ευκαιρίας» για να υπάρξει ενίσχυση, χωρίς όμως να θέτει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο για το τι θα γίνει εάν δεν επιτευχθεί το… κούνημα.

Οι δύο μήνες πέρασαν, η βελόνα είναι στα ίδια, ο Παύλος αγνοείται… Για την ακρίβεια δεν αγνοείται, αλλά έφυγε πολυήμερο ταξίδι στη…Σιγκαπούρη. Με άλλα λόγια (να αγαπιόμαστε) η βελόνα έδειξε προς την… ανατολή – τουλάχιστον να μας μείνει η γεωγραφική εκδοχή.

Με τέτοιες «αμφισβητήσεις» ο πρόεδρος Νίκος θα μείνει μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη δύση…

Οι μικρομεσαίοι λαχανιάζουν, οι μεγάλοι ψωνίζουν… αλυσίδες

Στα… ράφια της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας «βγήκε» πρόσφατα ο Γιάννης Μασούτης, ο οποίος —μεταξύ ενεργειακών λογαριασμών, φουσκωμένων ενοικίων και κουτιών με μακαρόνια— προανήγγειλε νέο κύμα εξαγορών στον κλάδο. Όχι, δεν μιλούσε για τις προσφορές της εβδομάδας, αλλά για τις ίδιες τις αλυσίδες.

Ο επικεφαλής της γνωστής αλυσίδας περιέγραψε ένα τοπίο όπου οι μικρομεσαίοι «λαχανιάζουν» περισσότερο κι από τα λαχανικά στο ψυγείο. Με την πίεση να γίνεται, όπως είπε, οριζόντια, φαίνεται πως οι μεγάλες εταιρείες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν — και οι μικρότερες να ψάχνουν σωσίβιο, ή μάλλον… καλάθι διάσωσης.

«Θα δούμε περισσότερες εξαγορές και συγκέντρωση», είπε ο Μασούτης, πετώντας και μια μπάλα στο γήπεδο της κυβέρνησης, η οποία μάλλον θα χρειαστεί να διαλέξει ανάμεσα σε αντικαταστατικές παρεμβάσεις και το γνωστό «η αγορά αυτορυθμίζεται».

Μέχρι τότε, οι μικρομεσαίοι θα συνεχίσουν να μετρούν κιλοβατώρες, ενοίκια και… ανασφάλειες. Κι εμείς θα περιμένουμε να δούμε αν η επόμενη «προσφορά» θα είναι άλλη μια εξαγορά.

Διαβάστε επίσης:

Ψήφισε στις εσωκομματικές της ΝΔ ο Μητσοτάκης: Είμαστε η παράταξη που εγγυάται σταθερότητα και στηρίζει τη μεσαία τάξη

Κωνσταντοπούλου: Απάντησε με βίντεο στο «αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!» του Λαζαρίδη για τον Καραναστάση

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία