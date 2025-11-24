«Με δύναμη από την Κηφισιά» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά στο Θέατρο Σταθμός – Σε σκηvoθεσία Γεωργίας Μαυραγάvη

Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Λευτέρη Βογιατζή, η Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις πιο δυναμικές σκηνοθέτριες της ελληνικής σκηνής, σκηνοθετεί ένα από τα αρτιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, τη σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά».

Τέσσερις γυναίκες φίλες, κάποιες μάνες, κόρες όλες, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, τη γη της ελευθερίας. Συνεχώς, όμως, το αναβάλλουν. Οι προφάσεις τους πολλές και ιλαρές: Ο έρωτας, οι ενοχές, οι υποχρεώσεις, ο φόβος. Μήπως, όμως, αυτή τη φορά βρουν τη δύναμη να φύγουν; Μήπως το να περιγελάς τον εαυτό σου και τους φόβους σου είναι ο δρόμος για την ελευθερία;

Στη σκηνοθετική εκδοχή της Γεωργίας Μαυραγάνη, όλα διαδραματίζονται σε ένα βράδυ στην κουζίνα του σπιτιού. Σ’ αυτόν τον χώρο, όπου λέγονται πάντα τα πιο σημαντικά, έναν χώρο που δεν ανοίγεται τόσο εύκολα όσο το σαλόνι, και γι’ αυτό έχει κάτι πιο αληθινό. Εκεί, λοιπόν, θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι με δικούς τους κανόνες: το παιχνίδι του “αν”;…. Όμως, όπως στη ζωή, έτσι και στο δικό τους παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να μην χαθούν εντελώς είναι να συνεχίσουν να κοιτούν μπροστά. Τη δύναμη που χρειάζονται για να το πετύχουν θα τη βρουν μόνο μέσα από τη νέα γενιά. Γιατί η νέα γενιά είναι πάντοτε πιο έξυπνη.

Δραματουργική επεξεργασία: Γεωργία Μαυραγάνη, Δήμητρα Στρατικοπούλου

Σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια: Γεωργία Μαυραγάνη

Ερμηνεύουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Νίκη Δουλγεράκη, Ασπασία Μπατατόλη

Παραστάσεις από 13 Δεκεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:15 και Κυριακή στις 21:15

