search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:30
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 14:30

«Με δύναμη από την Κηφισιά» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά στο Θέατρο Σταθμός – Σε σκηvoθεσία Γεωργίας Μαυραγάvη

24.11.2025 14:30
theatro-new

Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Λευτέρη Βογιατζή, η Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις πιο δυναμικές σκηνοθέτριες της ελληνικής σκηνής, σκηνοθετεί ένα από τα αρτιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, τη σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά».  

Τέσσερις γυναίκες φίλες, κάποιες μάνες, κόρες όλες, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, τη γη της ελευθερίας. Συνεχώς, όμως, το αναβάλλουν. Οι προφάσεις τους πολλές και ιλαρές: Ο έρωτας, οι ενοχές, οι υποχρεώσεις, ο φόβος. Μήπως, όμως, αυτή τη φορά βρουν τη δύναμη να φύγουν; Μήπως το να περιγελάς τον εαυτό σου και τους φόβους σου είναι ο δρόμος για την ελευθερία;

Στη σκηνοθετική εκδοχή της Γεωργίας Μαυραγάνη, όλα διαδραματίζονται σε ένα βράδυ στην κουζίνα του σπιτιού. Σ’ αυτόν τον χώρο, όπου λέγονται πάντα τα πιο σημαντικά, έναν χώρο που δεν ανοίγεται τόσο εύκολα όσο το σαλόνι, και γι’ αυτό έχει κάτι πιο αληθινό. Εκεί, λοιπόν, θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι με δικούς τους κανόνες: το παιχνίδι του “αν”;…. Όμως, όπως στη ζωή, έτσι και στο δικό τους παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να μην χαθούν εντελώς είναι να συνεχίσουν να κοιτούν μπροστά. Τη δύναμη που χρειάζονται για να το πετύχουν θα τη βρουν μόνο μέσα από τη νέα γενιά. Γιατί η νέα γενιά είναι πάντοτε πιο έξυπνη.

  • Δραματουργική επεξεργασία: Γεωργία Μαυραγάνη, Δήμητρα Στρατικοπούλου 
  • Σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια: Γεωργία Μαυραγάνη          
  • Ερμηνεύουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Νίκη Δουλγεράκη, Ασπασία Μπατατόλη

Παραστάσεις από 13 Δεκεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 18:15 και Κυριακή στις 21:15

Διαβάστε επίσης:

Καρυοθραύστης της Όπερας της Βάρνας – Το Μπαλέτο των Χριστουγέννων έρχεται στο Christmas Theater

«Ο εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν

«Κάπου περνούσε μια φωνή»: Μια μουσική παράσταση της bijoux de kant στο HOOD για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
atuxhma-pyrgos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος οδηγός φορτηγού, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα

erdogan putin 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν

nd ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

pouli-mpala
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μαθήτριες σε σχολείο ρίχνουν τη μπάλα στα κεραμίδια και τη λύση δίνει ένα… πουλί (video)

trump_zelensky_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αισιόδοξος ο Τραμπ, «κάτι καλό θα συμβεί» – Ο Ζελένσκι λέει ότι χρειάζονται κι άλλα βήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:30
atuxhma-pyrgos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος οδηγός φορτηγού, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα

erdogan putin 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «σφήνα» Ερντογάν στο ουκρανικό: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες, είπε στον Πούτιν

nd ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι των νομαρχιακών οργανώσεων (PDF)

1 / 3