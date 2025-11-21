search
21.11.2025
21.11.2025

«Κάπου περνούσε μια φωνή»: Μια μουσική παράσταση της bijoux de kant στο HOOD για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας (Video)

21.11.2025 14:43
parastasi-new (2)

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ογδόντα χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια παράσταση – ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και την έκσταση που οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός.

Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της bijoux de kant στο Μοναστηράκι. Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου», φλανέρ ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

© Έλενα Παληγιάννη

Αριστοκρατικά μεγαλωμένος, άριστα μορφωμένος, μοναχοπαίδι υπουργού, ανανεωτής της παράδοσης, ανοιχτά ομοφυλόφιλος, συνοδοιπόρος των κομμουνιστών, τοξικομανής, αυτόχειρας, «παρακμιακός» και «περιπλανώμενος», ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ξετυλίγει μέσα από τους στίχους του το διαχρονικό αίτημα για έρωτα, «τις σκοτεινές κι ανείπωτες λαχτάρες, όλες τις γνώριμες φωνές των Περασμένων, μέσα σ’ αλάλητες αυγές χαμένων παραδείσων».

Η bijoux de kant παρουσιάζει μια μουσική παράσταση για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας. Μια αισθητική η οποία είναι γεμάτη αντιφάσεις και προσεγγίζει το ωραίο -όχι ως κάτι απόλυτο- αλλά ως προσωπικό, υποκειμενικό και βαθιά σπαρακτικό.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Ναπολέων Λαπαθιώτης
  • Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου
  • Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης
  • Σκηνογραφία: bijoux de kant
  • Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη
  • Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος
  • Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη
  • Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου, Έλενα Παληγιάννη
  • Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης
  • Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Ερμηνεία: Ody Icons
Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης

