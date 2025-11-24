Ο Τσίπρας αποκάλυψε τον διάλογο του με τον Μητσοτάκη όταν ο δεύτερος εξελέγη πρωθυπουργός

Το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να τον υποδεχθεί, όπως γίνεται συνήθως, αναφέρεται αναλυτικά στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σε ένα σημείο υπάρχει και αναφορά στο πώς υποδέχθηκε αυτός τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές του 2019.

-Τσίπρας: Το περίμενες;

-Μητσοτάκης: Το δικό μου το περίμενα. Το δικό σου (ενοώντας το σχεδόν 32% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνες τις εκλογές) όχι.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι παρά το καλό κλίμα που υπήρξε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ίδιο σ’ εκείνη την πρώτη συνάντηση, όταν βγήκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, οι συγκεντρωμένοι ψηφοφόροι της ΝΔ τον αποδοκίμασαν.

Ωστόσο, σημειώνει ότι τους καταλάβαινε, καθώς είχε κερδίσει το κόμμα τους…

