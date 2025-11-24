search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 11:48
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

24.11.2025 10:15

Ο Τσίπρας αποκάλυψε τον διάλογο του με τον Μητσοτάκη όταν ο δεύτερος εξελέγη πρωθυπουργός

MITSOTAKIS TSIPRAS NEW

Το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να τον υποδεχθεί, όπως γίνεται συνήθως, αναφέρεται αναλυτικά στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σε ένα σημείο υπάρχει και αναφορά στο πώς υποδέχθηκε αυτός τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές του 2019.

-Τσίπρας: Το περίμενες;
-Μητσοτάκης: Το δικό μου το περίμενα. Το δικό σου (ενοώντας το σχεδόν 32% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνες τις εκλογές) όχι.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι παρά το καλό κλίμα που υπήρξε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ίδιο σ’ εκείνη την πρώτη συνάντηση, όταν βγήκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, οι συγκεντρωμένοι ψηφοφόροι της ΝΔ τον αποδοκίμασαν.

Ωστόσο, σημειώνει ότι τους καταλάβαινε, καθώς είχε κερδίσει το κόμμα τους…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για δημοψήφισμα: Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αντέδρασε στην αναφορά στο πρόσωπό του, στην «Ιθάκη» του Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στη συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΛΑΕ λόγω ΑΡΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας – Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη – Πλήρης συνεπιμέλεια των παιδιών τους

