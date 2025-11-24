Θέατρο σκιών: Η απίθανη ατάκα που είπε ο «Ζέρβας» Καμμένος στον «Βελουχιώτη» Τσίπρα όταν συμφώνησαν τη συνεργασία

Ακόμα και η πιο προχωρημένη φαντασία είναι μάλλον δύσκολο να σκαρφιστεί τα όσα επιφύλαξε η πραγματικότητα εκείνες τις περίεργες εποχές του 2015.

Όλη η πολιτική διεργασία, που οδήγησε στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα και την επανεκλογή του Αλέξη Τσίπρα είχε κάτι από γκροτέσκο.

Από τις πιο απίθανες στιγμές πάντως πρέπει να ήταν η συζήτηση που είχαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμμένος την επομένη των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015, για να κλειδώσουν τη συνεργασία τους και να συγκροτήσουν κυβέρνηση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα γράφει ο Τσίπρας στην Ιθάκη, ο Καμμένος του είπε το αμίμητο: «Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και γω ο Ναπολέων Ζέρβας».

Τραγέλαφος…

