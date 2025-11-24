search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:30
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 09:58

«Δηλητήριο» Τσίπρα για πρώην συντρόφους και υπουργούς του – Τι λέει για 8 πρόσωπα

24.11.2025 09:58
alexis-tsipras

Στο βιβλίο του, «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας δεν μασάει τα λόγια του ακόμα κι όταν αναφέρεται σε άλλοτε στενούς συνεργάτες και υπουργούς του.

Οι ατάκες του είναι φαρμακερές και υπό αυτή την έννοια το βιβλίο του μοιάζει και… λύτρωση – ήθελε να τα πει χρόνια προφανώς.

Ενδεικτικά, οι αναφορές για κάποια πρόσωπα:

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη:

«Είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβανόταν στοιχειωδώς την πραγματικότητα»

Για τον Νίκο Παππά:

«Είχε επιδείξει απαράδεκτη επιπολαιότητα»

Για την Έφη Αχτσιόγλου:

«Υποτίμησε τη σημασία της δικής μου στήριξης»

Για τον Παύλο Πολάκη:

«Δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό», «κάθισε πίσω από μία κολόνα στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να μην τον παίρνει η κάμερα»

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες»

Γιάννης Βαρουφάκης:

«Celebrity, gloss life style, έζησε το μύθο του ως είδωλο», «υποτίμησα τον ανθρώπινο παράγοντα»

Για τον Στέφανο Κασσελάκη:

«Τιμωρός με αγγελικό πρόσωπο»

Για την «Ομπρέλα» και τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Ανδρέα Ξανθό και άλλους:

«Αν θέλετε να υπονομεύσετε το κόμμα, πείτε το καθαρά»

Διαβάστε επίσης

Νίκος Μωραΐτης για βιβλίο Τσίπρα: Με ενδιαφέρει η οπτική του στα λάθη, όχι στα σωστά

Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες, «τρέχει» η κυβέρνηση

Όχι LNG στον Παγασητικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

pauline-hanson-burqa
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ακροδεξιά γερουσιαστής μπήκε στη Γερουσία με… μπούρκα (video)

ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: Δύσκολη συνεδρίαση, βαρύ το κλίμα για Παππά, ικανοποιεί, προς το παρόν, η ανάληψη ευθύνης - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Έπρεπε να έχω ζητήσει από τον Παππά να αποσυρθεί μετά το 13-0 λόγω της απαράδεκτης επιπολαιότητάς του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 12:29
nova_euroleague_adv
ADVERTORIAL

Πανδαισία EuroLeague με τις ελληνοσερβικές «μονομαχίες» στο παρκέ του Novasports!

tsipras_pappas_polakis_2411_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτες αντιδράσεις για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Τι του λένε Πολάκης, Παππάς και Σκουρλέτης (videos)

lizzo-new
LIFESTYLE

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

1 / 3