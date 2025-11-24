«Δηλητήριο» Τσίπρα για πρώην συντρόφους και υπουργούς του – Τι λέει για 8 πρόσωπα

Στο βιβλίο του, «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας δεν μασάει τα λόγια του ακόμα κι όταν αναφέρεται σε άλλοτε στενούς συνεργάτες και υπουργούς του.

Οι ατάκες του είναι φαρμακερές και υπό αυτή την έννοια το βιβλίο του μοιάζει και… λύτρωση – ήθελε να τα πει χρόνια προφανώς.

Ενδεικτικά, οι αναφορές για κάποια πρόσωπα:

Για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη:

«Είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβανόταν στοιχειωδώς την πραγματικότητα»

Για τον Νίκο Παππά:

«Είχε επιδείξει απαράδεκτη επιπολαιότητα»

Για την Έφη Αχτσιόγλου:

«Υποτίμησε τη σημασία της δικής μου στήριξης»

Για τον Παύλο Πολάκη:

«Δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό», «κάθισε πίσω από μία κολόνα στην ψηφοφορία για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να μην τον παίρνει η κάμερα»

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες»

Γιάννης Βαρουφάκης:

«Celebrity, gloss life style, έζησε το μύθο του ως είδωλο», «υποτίμησα τον ανθρώπινο παράγοντα»

Για τον Στέφανο Κασσελάκη:

«Τιμωρός με αγγελικό πρόσωπο»

Για την «Ομπρέλα» και τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Ανδρέα Ξανθό και άλλους:

«Αν θέλετε να υπονομεύσετε το κόμμα, πείτε το καθαρά»

