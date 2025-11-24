search
24.11.2025 16:58

Το Λαϊκό Λαχείο στον ρυθμό της Black Friday: Μοιράζει μέχρι και 150.000 ευρώ στην ειδική κλήρωση της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου – Στη μισή τιμή οι διαθέσιμοι λαχνοί

24.11.2025 16:58
Λίγες ημέρες απομένουν για την ειδική κλήρωση Black Friday του Λαϊκού Λαχείου, με το παιχνίδι του ΟΠΑΠ να μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή της ειδικής κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

«Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Black Friday, με τους παίκτες να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στη μισή τιμή, δηλαδή με 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό», αναφέρει ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στις Αχαρνές.

Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Φιλαδελφείας 82, στις Αχαρνές

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ που κερδίζει η τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση Black Friday του Λαϊκού Λαχείου θα μοιράσει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

«Η ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, προσφέρει 5.000 ευρώ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, 200 ευρώ στους πρώτους 10 λαχνούς από τους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης και 100 ευρώ στους υπόλοιπους 109. Επίσης, 10 ευρώ θα κερδίσουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα», εξηγεί ο κ. Σιδηρόπουλος.

Το Λαϊκό Λαχείο στο OPAP Store App

Μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς της ειδικής κλήρωσης Black Friday στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Ο Βαγγέλης Μπέλλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Αιγάλεω, υπογραμμίζει: «Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα».

Βαγγέλης Μπέλλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην οδό Δημαρχείου 30, στο Αιγάλεω

Εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση Black Friday είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. «Οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ μπορούν, μέσα από τις τερματικές μηχανές στον πάγκο εξυπηρέτησης, να επιλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα», τονίζει ο κ. Μπέλλος.

Η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου Black Friday θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

