search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 02:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 00:54

Αρνείται ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ ευνοεί τη Μόσχα στο ζήτημα της Ουκρανίας

25.11.2025 00:54
LEUKOS_OIKOS_EKPROSWPOS
AP

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ αντέκρουσε την κριτική — περιλαμβανομένης και από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ευνοεί τη Ρωσία στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν προσεγγίζουν και τις δύο πλευρές εξίσου σε αυτόν τον πόλεμο ώστε να τον οδηγήσουν σε ένα τέλος είναι μια πλήρης και απόλυτη πλάνη», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Η Λέβιτ πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ είναι «ελπιδοφόρος και αισιόδοξος» ότι μπορεί να βρεθεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά επειδή η οικογένεια ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

Απόφαση-κόντρα στον Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης

Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 βγαίνει στο σφυρί και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEUKOS_OIKOS_EKPROSWPOS
ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ ευνοεί τη Μόσχα στο ζήτημα της Ουκρανίας

xrysoxoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

longoria
LIFESTYLE

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 02:27
LEUKOS_OIKOS_EKPROSWPOS
ΚΟΣΜΟΣ

Αρνείται ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ ευνοεί τη Μόσχα στο ζήτημα της Ουκρανίας

xrysoxoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

1 / 3