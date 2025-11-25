Χριστούγεννα για όλους στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Δράσεις για παιδιά και ενήλικες

Ένας Δεκέμβρης με άρωμα χαράς, δημιουργίας και γλυκιάς νοσταλγίας, παραμύθια και ιστορίες, παραδοσιακά κάλαντα, γιορτινά εδέσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένει μικρούς και μεγάλους φέτος τις γιορτές στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης!

Για τους μικρούς μας φίλους, το Μουσείο φιλοξενεί φέτος τους Patari Project που θα παρουσιάσουν την παράσταση «Ο Ηρακλής, οι Άθλοι, η λεοντή & η βάρκα..», τον μεγάλο «Παραμυθά» Γιώργο Ευγενικό που θα αφηγηθεί στα παιδιά ιστορίες για «τους νησιώτες καλικάντζαρους και τα καμώματά τους» και την Ομάδα ΑΦΟΥ που θα παρουσιάσει σε κουκλοθέατρο την μαγική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς!

Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο τραπέζι με κυκλαδίτικα εδέσματα και κεράσματα θα στηθεί στο Μέγαρο Σταθάτου όπου ο Γιώργος Πίττας θα μας μιλήσει για τις γεύσεις, τις χειμερινές παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστουγέννων στις Κυκλαδες!

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κοινωνικών του προγραμμάτων, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα προσφέρει μία παράσταση με ελεύθερη είσοδο για άτομα 65+: Η ομάδα Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο παρουσιάζει «Τις Στέγες των Παραμυθιών», μια παράσταση μουσικής και αφήγησης, γεμάτη ιστορίες που θα φέρει γέλιο και νοσταλγία στις καρδιές.

Διαβάστε επίσης:

Καρυοθραύστης της Όπερας της Βάρνας – Το Μπαλέτο των Χριστουγέννων έρχεται στο Christmas Theater

«Ο εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν

«Κάπου περνούσε μια φωνή»: Μια μουσική παράσταση της bijoux de kant στο HOOD για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας (Video)