Πατατοκροκέτες γεμιστές, με τραγανή κρούστα από φιδέ

Πεντανόστιμες κροκέτες πατάτας με τραγανή επικάλυψη από σπασμένο ψιλό φιδέ και ρευστή γέμιση από τυρί τσένταρ.

Η απλή αυτή συνταγή ετοιμάζεται γρήγορα, σε μόλις 30-35 λεπτά και είναι ιδανική για το γιορτινό τραπέζι ή τον μπουφέ, έτοιμη να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους, χορτοφάγους και μη.

Υλικά για τη Συνταγή

1 φλιτζάνι σπασμένο ψιλό φιδέ

4 μεσαίες πατάτες (βρασμένες)

1 αυγό (ο κρόκος και το ασπράδι ξεχωριστά)

2 κουταλιές της σούπας τρίμμα φρυγανιάς

2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

80 – 100 γραμμάρια τυρί τσένταρ (κομμένο σε κύβους)

Ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1.Αρχικά, βράστε τις πατάτες σε νερό που να τις καλύπτει για 15 – 20 λεπτά περίπου ή μέχρι να τρυπιούνται εύκολα με τη λάμα ενός μαχαιριού ή με ένα πιρούνι. Βάλτε τις βρασμένες πατάτες σε ένα μπολ και λιώστε τες καλά με το ειδικό μηχάνημα πρες πουρέ.

2.Προσθέστε τον κρόκο του αυγού, το αλάτι, το πιπέρι και την τριμμένη φρυγανιά και ανακατέψτε.

3.Σε ένα μπολάκι βάλτε το ασπράδι, χτυπημένο ελαφρά και απλώστε σε ένα ρηχό πιάτο το σπασμένο ψιλό φιδέ.

4.Πάρτε μια ποσότητα πουρέ στο μέγεθος ενός καρυδιού, πατήστε την με τα χέρια σας να ανοίξει όπως η ζύμη, προσθέστε έναν κύβο τυρί τσένταρ στο κέντρο της και πλάστε σε μπαλάκι. Κάντε την ίδια διαδικασία και με το υπόλοιπο μίγμα.

5.Βουτήξτε τις κροκέτες στο μπολ με το ασπράδι αυγού και έπειτα ρολάρετέ τις στο πιάτο με τον φιδέ.

6.Τηγανίστε σε άφθονο καυτό λάδι, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να ροδίσουν καλά εξωτερικά, βάλτε τις σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρετέ τις ζεστές. Συνοδέψτε με τζατζίκι ή οποιαδήποτε άλλη σάλτσα επιθυμείτε.

