25.11.2025 15:57

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

25.11.2025 15:57
Logo eydap original_page-0001

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλήρης διακοπή παροχής του νερού στον Δήμο Μεγαρέων και στις περιοχές: Πόλη Μεγάρων, Νέα Πέραμο, Βλυχάδα, Νεράκι και Λουτρόπυργο, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Διάρκεια: από ώρα 20:00 της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου έως τις 10:00 της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

