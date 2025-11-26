Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Διψάω της Αναστασίας Κουρή, επανέρχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στις θεατρικές αίθουσες.
Ήταν κάποτε ένα αγόρι, ο Κώστας, με διάφανα μάτια.
Όλοι τον κοίταζαν παράξενα, όλοι γελούσαν πίσω από την πλάτη του.
Ο Κώστας είναι τα τραύματα του.
Ο Κώστας είναι οι μνήμες του.
Ο Κώστας είναι το αγόρι που δε μεγάλωσε ποτέ.
Η ιστορία του μυρίζει δάκρυα και ματωμένη σάρκα.
Τον Κώστα ερμηνεύει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης
Σκηνοθεσία/ Art Direcction/ Κίνηση / Σχεδιασμός Φωτισμών: Βάσια Βασιλείου
Πρωτότυπη Μουσική/ Sound design: ATIA ( Νεκτάριος Μειντάνης+ Ιοκάστη Αλίμονος )
Ήχος και Φωτισμός: Αλίκη Πήτερσον
Αφίσα / Βίντεο: Τάκης ΧρυσικόςΒοηθός Παραγωγής: Ειρήνη Μπουρλέσα
Πληροφορίες Παράστασης
Παραστάσεις: Από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 25 Μαρτίου.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:00
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο: 12€
Διάρκεια παράστασης: 70’
Bios Πειραιώς 84
Πειραιώς 84, 10435, Αθήνα
http://pireos84.bios.gr/
Πληροφορίες: 2103425335
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.