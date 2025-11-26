search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 17:01
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 15:27

Το «Διψάω» της Αναστασίας Κουρή, επανέρχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στις θεατρικές αίθουσες

26.11.2025 15:27
Διψάω (1)

Το Διψάω της Αναστασίας Κουρή, επανέρχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στις θεατρικές αίθουσες.

Ήταν κάποτε ένα αγόρι, ο Κώστας, με διάφανα μάτια.
Όλοι τον κοίταζαν παράξενα, όλοι γελούσαν πίσω από την πλάτη του.
Ο Κώστας είναι τα τραύματα του.
Ο Κώστας είναι οι μνήμες του.
Ο Κώστας είναι το αγόρι που δε μεγάλωσε ποτέ.
Η ιστορία του μυρίζει δάκρυα και ματωμένη σάρκα.

Τον Κώστα ερμηνεύει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης

Σκηνοθεσία/ Art Direcction/ Κίνηση / Σχεδιασμός Φωτισμών: Βάσια Βασιλείου
Πρωτότυπη Μουσική/ Sound design: ATIA ( Νεκτάριος Μειντάνης+ Ιοκάστη Αλίμονος )
Ήχος και Φωτισμός: Αλίκη Πήτερσον
Αφίσα / Βίντεο: Τάκης ΧρυσικόςΒοηθός Παραγωγής: Ειρήνη Μπουρλέσα

Πληροφορίες Παράστασης
Παραστάσεις: Από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 25 Μαρτίου.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο: 12€

Διάρκεια παράστασης: 70’

Bios Πειραιώς 84
Πειραιώς 84, 10435, Αθήνα
http://pireos84.bios.gr/
Πληροφορίες: 2103425335

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
upertameio1
ADVERTORIAL

Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

syria-ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ (Video)

rallia xristidou 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Η Ραλλία Χρηστίδου διευθύντρια του γραφείου τοου, στη θέση του Μανώλη Καπνισάκη

HELLENiQ_Logo
BUSINESS

Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου ECOLEFINS

wittkoff v- ushakov 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ερωτήματα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τη διαρροή της συνομιλίας Γουίτκοφ – Ουσάκοφ – Για υβριδικό πόλεμο μιλά το Κρεμλίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 17:01
upertameio1
ADVERTORIAL

Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων

syria-ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ (Video)

rallia xristidou 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Η Ραλλία Χρηστίδου διευθύντρια του γραφείου τοου, στη θέση του Μανώλη Καπνισάκη

1 / 3