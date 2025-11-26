Το Διψάω της Αναστασίας Κουρή, επανέρχεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στις θεατρικές αίθουσες.

Ήταν κάποτε ένα αγόρι, ο Κώστας, με διάφανα μάτια.

Όλοι τον κοίταζαν παράξενα, όλοι γελούσαν πίσω από την πλάτη του.

Ο Κώστας είναι τα τραύματα του.

Ο Κώστας είναι οι μνήμες του.

Ο Κώστας είναι το αγόρι που δε μεγάλωσε ποτέ.

Η ιστορία του μυρίζει δάκρυα και ματωμένη σάρκα.

Τον Κώστα ερμηνεύει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης

Σκηνοθεσία/ Art Direcction/ Κίνηση / Σχεδιασμός Φωτισμών: Βάσια Βασιλείου

Πρωτότυπη Μουσική/ Sound design: ATIA ( Νεκτάριος Μειντάνης+ Ιοκάστη Αλίμονος )

Ήχος και Φωτισμός: Αλίκη Πήτερσον

Αφίσα / Βίντεο: Τάκης ΧρυσικόςΒοηθός Παραγωγής: Ειρήνη Μπουρλέσα

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 15€

Μειωμένο: 12€

Διάρκεια παράστασης: 70’

Bios Πειραιώς 84

Πειραιώς 84, 10435, Αθήνα

http://pireos84.bios.gr/

Πληροφορίες: 2103425335