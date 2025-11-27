search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.11.2025 12:33

Ο «Χασάπης» εμφανίστηκε σε σύσκεψη αγροτών – Κάθισε στη… γαλαρία 

Δεν πέρασαν λίγα 24ωρα από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως “Χασάπης” από την πολύκροτη υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και έδωσε το «παρών» στη σύσκεψη των αγροτοκτηνοτρόφων στα γραφεία της ΕΑΣΗ!

Όσοι τον είδαν, εξεπλάγησαν, είναι η αλήθεια, καθώς δεν τους έχει συνηθίσει τελευταία- όπως έλεγαν- να παρευρίσκεται στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται.

Ο ίδιος, πάντως, έκατσε… γαλαρία, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητος!

