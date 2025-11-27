search
27.11.2025 09:35

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για ένταλμα βίαιης προσαγωγής του… «Φραπέ»

27.11.2025 09:35
exetastiki_OPEKEPE_geniki_new

Αίτημα για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη, του λεγόμενου «Φραπέ» κατέθεσαν από κοινού προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς που είναι μέλη της Επιτροπής.

Στο σχετικό αίτημα που υπεβλήθη, αναφέρεται πως «με βάση το άρθρο 147 του Κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ένταλμα βίαιης προσαγωγής μαρτύρων, κάτι που δεν έπραξε η «γαλάζια» πλειοψηφία της Εξεταστικής μετά την προκλητική και αβάσιμη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης εκ μέρους του Γ. Ξυλούρη».

«Η μεθόδευση αυτή της ΝΔ καθίσταται ακόμα πιο προκλητική δεδομένου ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής προέκυψε εναργώς από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην Γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ρόλος του κ. Γεωργίου Ξυλούρη είναι κομβικής σημασίας» σημειώνουν.

«Καθώς, ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο και έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Ο κ. Αντωνόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, για την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο» συμπληρώνουν.

Καταλήγοντας, οι βουλευτές αναφέρουν πως «μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή».

