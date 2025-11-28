Οδηγός επιτυχίας στο τζόκερ: Η πολιτική έκδοση “Χασάπης και Φεράρι”

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα*

(ή αλλιώς“πώς να έχεις τύχη μεγαλύτερη κι από προεκλογική υπόσχεση”)

Κεφάλαιο 1

Η σχολή Χασάπη

— Κύριε Χασάπη, κερδίσατε λέει λαχείο;

— Ε… ναι… μάλλον… ξέρετε τώρα…

— Τι εννοείτε μάλλον;

— Μπορεί,μπορεί όχι,ποιος τα θυμάται αυτά;Είχα δουλειά!

— Τι δουλειά;

— Να μη θυμάμαι!

— Άρα δεν θυμάστε αν κερδίσατε;

— Μα φυσικά.Κι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας.Αν δεν θυμάσαι,δεν σε ρωτάνε. Κι αν δεν σε ρωτάνε,δεν χρειάζεται να θυμηθείς.

Δεν παίζω τζόκερ, το τζόκερ παίζει εμένα

Στην πολιτική αρένα,ο απλός λαός παίζει δελτίο.

Ο Χασάπης;

Ο Χασάπης παίζει την ίδια τη μοίρα.

Ο μέσος πολίτης:

Καταθέτει δελτίο, περιμένει, αγωνιά.

Ο Χασάπης:

– Ξυπνάει.

– Κάτι κέρδισε. Δεν θυμάται τι. Δεν χρειάζεται να θυμάται. Η τύχη του δουλεύει υπερωρίες.

Είναι αυτό το μυστηριώδες ταλέντο ορισμένων πολιτικών προσώπων να βρίσκουν “κέρδη”, “ευκαιρίες” και “μπόνους” σε μέρος που ο απλός Έλληνας βρίσκει μόνο ουρές, φόρους και χαρτούρα.

Ένας λαός κυνηγάει την τύχη του.

Και η τύχη κυνηγάει τον Χασάπη.

(Συνήθως με τσάντες, σακούλες και μαγικές αποδείξεις.)

Ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να ξεχάσει ότι κέρδισε λεφτά αλλά θυμάται πάντα να τα εισπράξει.

Κεφάλαιο 2

Η κ. Φεράρι και η τεχνική της εκλεκτικής αμνησίας

Πανάρχαια πολιτική τέχνη: “Δεν θυμάμαι τι,δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα.”

Η κ. Φεράρι δεν παίζει τζόκερ.

Η κ. Φεράρι παίζει αφήγημα.

Ερωτήσεις:

– Έπαιξες δελτίο;

– Δεν θυμάμαι.

– Κέρδισες;

– Κάτι πρέπει να κέρδισα…

– Πότε;

– Κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις, δεν συγκρατώ.

– Τι ακριβώς;

– Α! αυτά δεν τα παρακολουθώ.

Σαν να πέφτουν τα τζακποτ μόνα τους από τον ουρανό,

σαν να έρχεται η τύχη με βαλίτσα .

“Αγαπητή κυρία,σας ”έτυχαν” πολλά. Απλώς δεν θυμάστε ποτέ πότε.”

— Και πώς γίνεται να μην θυμάστε;

— Γιατί είμαι πολυάσχολη!Δεν μπορώ να θυμάμαι όλα τα νικητήρια δελτία μου.

“Η γυναίκα δεν θυμάται πότε κέρδισε λαχείο, αλλά θυμάται ”ποιος” την πήρε τηλέφωνο να της πει ότι κέρδισε.Δηλαδή δεν θυμάται το λαχείο αλλά θυμάται τον υπάλληλο του πρακτορείου…ΝΔ!

Κυριολεκτικά η μόνη Ελληνίδα που μπορεί να ξεχάσει ότι κέρδισε λαχείο,την ώρα που ο απλός Έλληνας θυμάται ακόμη και το 5ευρο που του έπεσε στα 12 του.

Κεφάλαιο 3

Το μυστικό πρόγραμμα πολιτικής τύχης

(Το ανακάλυψαν λέει τυχαία,όπως βρίσκουν τα τζακποτ)

Η συνταγή της απόλυτης επιτυχίας:

Μην παίζεις ποτέ.Μην θυμάσαι τίποτα.Μην εξηγείς τίποτα.Γράψου στην ΝΔ.

Και η τύχη θα σε βρίσκει όπου κι αν πας.

Οι περισσότεροι περνάνε χρόνια για να πετύχουν 5+1.

Κάποιοι βρίσκουν 5+1 καριέρα,θέση,προνόμια και “ανεξήγητα” κέρδη μέσα σε ένα απόγευμα.

Και όταν τους ρωτάς “πώς;” Η απάντηση είναι πάντα η ίδια:

“Τυχαίο γεγονός.”Τυχαίο;

Ναι.

Επίλογος

Ο απλός κόσμος ψάχνει το μαγικό δελτίο.Αλλά στη μεγάλη πολιτική σκηνή της ΝΔ το τζόκερ δεν κληρώνεται,διορίζεται.

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

