Grecotel: Προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου 1 δισ. έως το 2030 με επέκταση και διεθνή παρουσία

Μία νέα αναπτυξιακή φάση εγκαινιάζει η Grecotel, η οποία συμπληρώνοντας 50 χρόνια δραστηριοποίησης στον ελληνικό τουρισμό ανακοινώνει επενδυτικό πρόγραμμα 1 δισ. ευρώ έως το 2030. Το σχέδιο προβλέπει επέκταση σε έξι νέους ελληνικούς προορισμούς και είσοδο σε αγορά του εξωτερικού, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία στην ιστορία του Ομίλου.

Το πλάνο επενδύσεων περιλαμβάνει, πέρα από νέα ξενοδοχειακά έργα, ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, αναβάθμιση των συστημάτων πωλήσεων και δράσεις για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Με βαθιές ρίζες στην Κρήτη και τη φιλοξενία που την χαρακτηρίζει, η Grecotel διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά, λειτουργώντας σήμερα 40 ξενοδοχεία και πολυτελή resorts με συνολικά 25.000 κλίνες σε 15 προορισμούς, καθώς και 200 σημεία εστίασης. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε ισχυρή επίδοση φτάνοντας τα 413 εκατ. ευρώ.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου καλύπτουν 502.000 τ.μ. και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά μέσω νέων επενδύσεων σε κατηγορίες όπως luxury resorts, branded residences και ξενοδοχειακά ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Η φετινή σεζόν επιβεβαίωσε τη δυναμική του brand, καθώς 425.300 επισκέπτες από 190 χώρες επέλεξαν Grecotel, με 30% να αποτελείται από επαναλαμβανόμενους πελάτες και 343.000 να είναι loyalty members, καταγράφοντας συνολικά 2,3 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Grecotel στην απασχόληση, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο Έλληνα εργοδότη στον τουρισμό με 7.500 εργαζόμενους. Από αυτούς, το 49% είναι γυναίκες, το 80% είναι Έλληνες και περίπου το ένα τρίτο προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες, με το ποσοστό να αγγίζει το 90% σε συγκεκριμένους προορισμούς.

Οι νέες μονάδες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου σε στρατηγικές περιοχές της χώρας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και δημιουργώντας νέα πεδία απασχόλησης για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, η συνολική συνεισφορά της Grecotel στο ελληνικό ΑΕΠ υπολογίζεται σε 2,8 δισ. ευρώ σε ονομαστική αξία στα πενήντα χρόνια λειτουργίας της.

Η παρουσία της εταιρείας στις τοπικές κοινωνίες δεν περιορίζεται στην απασχόληση, καθώς ο Όμιλος στηρίζει τοπικούς παραγωγούς, δομές υγείας, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενώ έχει συνεισφέρει σε δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ρόδος και η Κέρκυρα.

Η Grecotel έχει επίσης συγκεντρώσει πάνω από 2.000 βραβεία και διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς και φορείς του τουρισμού, ενώ ενισχύει συστηματικά τις πρακτικές βιωσιμότητας, υιοθετώντας πιστοποιήσεις και ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργίες της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω και εναλλακτικούς τίτλους ή να προσαρμόσω το ύφος σε συγκεκριμένο μέσο.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές