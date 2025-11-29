Η σειρά DURFW25–26 προτείνει ισορροπία φυσικών υφών, απλών γραμμών και καθημερινής πρακτικότητας στο ντύσιμο

Μία νέα προσέγγιση στο σύγχρονο ανδρικό ντύσιμο παρουσιάζει η DUR με τη συλλογή FW25–26 “Natural”, η οποία εστιάζει σε μια ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα της πόλης και τη γήινη, ήρεμη αισθητική. Η εταιρεία, με πορεία άνω των έξι δεκαετιών στην ελληνική αγορά, στρέφεται σε καθαρές γραμμές και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, διατηρώντας τη σταθερή της ταυτότητα γύρω από τη διαχρονική κομψότητα.

Η νέα σειρά αναπτύσσεται γύρω από απαλές υφές και χρωματικούς τόνους χαμηλής έντασης, επιδιώκοντας να υποστηρίξει την άνεση και τη φυσική κίνηση στην καθημερινή δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός παραμένει λιτός, με εφαρμογές που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές περιστάσεις, από την αστική καθημερινότητα έως πιο χαλαρά περιβάλλοντα.

Στα κύρια κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνονται τα Twill παντελόνια ιταλικής παραγωγής, τα οποία δίνουν έμφαση στην καθαρότητα των ραφών και στη δυνατότητα εύκολου συνδυασμού. Συνοδεύονται από σακάκια σε ψαροκόκκαλο με μαλακή κατασκευή ώμων και κοστούμια με πιέτα, που ακολουθούν τη λογική του relaxed tailoring και προσφέρουν μεγαλύτερη φυσικότητα στην κίνηση. Σημαντική θέση έχουν και τα tech jackets, εμπνευσμένα από την καπαρντίνα, αδιάβροχα και αντιανεμικά, τα οποία ενισχύουν τον πρακτικό, αστικό χαρακτήρα της σειράς.

Τη συλλογή πλαισιώνουν πικέ πόλο, δίκλωνα και κοτλέ πουκάμισα, καθώς και πλεκτά από Merino και Cashmere — επίσης ιταλικής κατασκευής. Η επιλογή υλικών περιλαμβάνει δίκλωνα βαμβακερά υφάσματα, σύγχρονες μάλλινες μίξεις και τεχνικά υλικά με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ώστε να εξασφαλίζεται μακροχρόνια χρήση και άνεση.

Η “Natural” απευθύνεται σε όσους αναζητούν ρούχα που υποστηρίζουν τον ρυθμό της πόλης, χωρίς να απομακρύνονται από μια πιο ήρεμη και αυθεντική αισθητική. Η συλλογή επιχειρεί να γεφυρώσει αυτά τα δύο στοιχεία, προτείνοντας ενδύματα που φέρουν ένα διακριτικό ύφος, σχεδιασμένα για να συνοδεύουν τον χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η σειρά DUR FW25–26 “Natural” διατίθεται στα καταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα και μέσω του dur.gr.

