Πολιτική «κλειδαρότρυπα» με σαφή προορισμό

Γράφει ο Γιάννης Δελλής*

Κουρνιαχτός πολύς σηκώνεται τις τελευταίες μέρες για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, για ένα βιβλίο που παρουσιάζει τα πράγματα μέσα από τον «παραμορφωτικό φακό» και την «κλειδαρότρυπα» του πρώην πρωθυπουργού, με εμφανή στόχο την κορύφωση και ολοκλήρωση του rebranding του.

Η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού να γράψει το εν λόγω βιβλίο, με τίτλο «Ιθάκη», δικαιολογώντας τον ότι «η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς», διαψεύδεται στην ουσία από τα λεγόμενά του. Κι αυτό, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει σαφή «προορισμό» την επιστροφή του – με κεντρικό ρόλο – στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που είναι σε φάση ανασύνθεσης και «αναβαπτίσματος» από τις πολιτικές «αμαρτίες» και την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησαν αυτά τα κόμματα από θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, λειτουργώντας και ως «σπόνσορες» για την επάνοδο της ΝΔ. Πρόκειται για εξέλιξη αναγκαία για το ίδιο το σύστημα και τη σταθερότητά του και για μια υπηρεσία που διαχρονικά έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις νομιμοφροσύνης που καταθέτει, ανάμεσα σε άλλα και με την προσαρμογή της φρασεολογίας του, αφού τα συνθήματα της ψευδεπίγραφης «ανατροπής», με τα οποία έκανε εμπόριο ελπίδας στις πλάτες του λαού, τα διαδέχονται τώρα τοποθετήσεις περί «δημοκρατικού καπιταλισμού» και «πατριωτισμού» του κεφαλαίου.

Οι «αποκαλύψεις» που κάνει με όρους πολιτικού κουτσουμπολιού δεν προκαλούν έκπληξη. Γίνονται αντιληπτές ως μία προσπάθεια που κάνει σήμερα να αποδώσει μια σειρά πλευρές της πολιτικής που πρόβαλε στους διάφορους συνεργάτες του, ενώ ο ίδιος ήταν εξαρχής προσηλωμένος στην εφαρμογή των «ρεαλιστικών καπιταλιστικών μονοδρόμων», στη σύναψη της «αναγκαίας κι επώδυνης συμφωνίας». Δηλαδή το 3ο μνημόνιο και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς του νόμους που φόρτωσαν – μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που το ψήφισαν – στις πλάτες του λαού, στέλνοντας στην «γκιλοτίνα» όποιες ριζοσπαστικές διαθέσεις αναπτύσσονταν εκείνη την περίοδο σε λαϊκά στρώματα. Μια πορεία για την οποία εξαρχής το ΚΚΕ προειδοποιούσε πως ήταν προδιαγεγραμμένη. Σε αυτό μπορεί να είναι ειλικρινής.

Δεν είναι ωστόσο ειλικρινής σε ό,τι αφορά τον δικό του ρόλο στην «πολιτική εξαπάτηση», της οποίας υπήρξε επικεφαλής, με κορωνίδα το περίφημο «εμείς θα χτυπάμε τα νταούλια οι αγορές θα χορεύουν». Κι εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης και για το τότε, αλλά πολύ περισσότερο για το τώρα: Στο κατά πόσον μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβέρνηση εντός των σιδερένιων νόμων του καπιταλιστικού συστήματος, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των στενών κορσέδων των δημοσιονομικών τους κανόνων που επιβάλλουν στους λαούς για την χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, σήμερα για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας. Μιλάμε φυσικά για κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ και πουθενά, ωστόσο αυτή την εξαπάτηση επιχειρεί και σήμερα να επαναλανσάρει ο κ. Τσίπρας με νέο περιτύλιγμα (δηλ. rebranding!).

Ταυτόχρονα, χωρίς κανένα περιτύλιγμα αυτή τη φορά αναφέρεται στη «βρώμικη δουλειά» που έτρεξε για λογαριασμό των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Παρουσιάζει, λοιπόν, τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του εκθειάζοντας τη «Συμφωνία των Πρεσπών» και προβάλλοντας όλες τις παρασκηνιακές κινήσεις της προετοιμασίας της, για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, τη συνολικότερη διεύρυνσή του στην περιοχή. Στην καθιέρωση του κατάπτυστου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ με την ενίσχυση της διμερούς «αμυντικής», δηλαδή στρατιωτικής, συνεργασίας και την προώθηση της συνεργασίας 3+1 με το Ισραήλ και τον σφαγέα Νετανιάχου. Στην προώθηση των ενεργειακών και άλλων σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως με τον EastMed κ.ο.κ. Με συνοδοιπόρους τον «διαβολικά καλό Τραμπ» και τον «Μπίμπι» υπηρέτησε την πολιτική της βαθύτερης εμπλοκής στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Έθεσε τα θεμέλια για να καταστεί η Ελλάδα ένα απέραντο -γεμάτο βάσεις- ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο και στενός συνεργάτης του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ. Διαμόρφωσε το έδαφος για τις συμφωνίες που συνάπτει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, απογειώνοντας την εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή στο πλευρό του ΕυρωΝΑΤΟϊκού στρατοπέδου και στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, όπως με αυτές για την «Ελλάδα – πύλη εισόδου» του πανάκριβου αμερικανικού LNG και τη διάθεση της Ελευσίνας ως «αντίβαρο» της κινεζικής παρουσίας στον Πειραιά. Σε αυτά βέβαια δεν είδαμε κανέναν επικριτή της Ιθάκης, ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε όμως κι από τους κατά τα άλλα «προδομένους» και λαλίστατους των Πλεύση, Μέρα25 κλπ, να ψελλίζουν κάτι…

Στην άλλη πλευρά, λοιπόν, του αποπροσανατολιστικού τανγκό που χορεύουν μαζί η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα της συστημικής και βολικής αντιπολίτευσης – υπάρχοντα και εκκολαπτόμενα – και με χορηγό επικοινωνίας πολλά ΜΜΕ ιδιοκτησίας των μεγαλοεπιχειρηματιών, βρίσκονται οι μεγαλειώδεις κι ελπιδοφόροι αγώνες του λαού και της νεολαίας, που δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις διεργασίες στο αστικό πολιτικό σκηνικό. Βρίσκονται οι αγωνιστικές, από τα κάτω, διεργασίες όλου του τελευταίου διαστήματος με συνθήματα και διεκδικήσεις που βάζουν στο στόχαστρο το εχθρικό για αυτούς κράτος, το κεφάλαιο και όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις του. Βρίσκονται, εν τέλει, η πείρα και οι ανάγκες τους, που μπορούν και πρέπει να συναντηθούν με την πολιτική πρόταση αγώνα και διεξόδου που τις υπηρετεί και που προβάλλει το ΚΚΕ.

Η «Ιθάκη» για τους εργαζόμενους και τον λαό βρίσκεται και στον δρόμο και στον στόχο αυτού του αγώνα, με έπαθλο τις ριζικές αλλαγές ως το επίπεδο της εξουσίας, για μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, που απαλλαγμένη από τον ζυγό του καπιταλιστικού κέρδους θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών σε όλους τους τομείς. Το ΚΚΕ, προχωρώντας προς το 22ο Συνέδριό του, συζητά ζωντανά με τους εργαζόμενους και τη νεολαία, για να βαδίσουμε μαζί αυτό τον δρόμο, που είναι σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ.

*Ο Γιάννης Δελλής είναι βουλευτής του ΚΚΕ

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του για το Eurogroup: «Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή»

Τσίπρας: Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη» στην παρουσίαση στο Παλλάς την Τετάρτη

Ένταξη της Θεσσαλίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας ζητά ο Κουρέτας – Η επιστολή του στον πρωθυπουργό