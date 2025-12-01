search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.12.2025

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι – Περιέχει την ουσία ναταμυκίνη (photo)

01.12.2025 16:14
giaourti_0112_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση στραγγιστού γιαουρτιού, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα”, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. όπου διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν».

