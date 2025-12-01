Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας, 1/12, εντός της Αττικής Οδού, στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Λόγω του συμβάντος, στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα, με τις καθυστερήσεις να υπολογίζονται στα 5-10 λεπτά.

Πραγματοποιήθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς σε όχημα από την Π/Υ ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 5’-10’ ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/UNs1kzmUuz December 1, 2025

