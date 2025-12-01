search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.12.2025 15:52

Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

01.12.2025 15:52
attiki odos – kinisi- new

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας, 1/12, εντός της Αττικής Οδού, στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Λόγω του συμβάντος, στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα, με τις καθυστερήσεις να υπολογίζονται στα 5-10 λεπτά.

