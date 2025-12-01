Σημαντική βράβευση για τον τεχνολογικό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων – Δούκας: Αξιοποιούμε την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία μιας ανθρώπινης πόλης

Ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογίας, έφερε μία τιμητική διάκριση για τον τεχνολογικό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων. Η βράβευση της ΔΑΕΜ Α.Ε. με το «Smart Cities Excellence Award», στο πλαίσιο του 27ου Συνεδρίου InfoCom World 2025, δημιούργησε κλίμαχαράς και υπερηφάνειας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Οι “έξυπνες πόλεις” έξυπνα… εξελίσσονται. Γι’ αυτό και η Αθήνα μπαίνει αποφασιστικά στον χάρτη του αύριο. Η διάκριση αυτή, αποτελεί αναγνώριση του στρατηγικού βηματισμού και της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Δήμο Αθηναίων και τη ΔΑΕΜ Α.Ε.. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, προχωράμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ευφυούς, λειτουργικής και ανθρώπινης πόλης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, υπογράμμισε: «Θέλω να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για την απονομή του βραβείου Smart Cities Excellence στη ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων. Ένα βραβείο που μας γεμίζει με μεγάλη χαρά, καθώς αποτελεί το επιστέγασμα της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στον Δήμο Αθηναίων υπό τη νέα δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το σκηνικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τρόπος που εργαζόμαστε, που κινούμαστε, που επικοινωνούμε μεταξύ μας, όλα αυτά μεταμορφώνονται με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης».

Με τη σειρά του, ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε: «Ευχαριστούμε πολύ την κριτική επιτροπή για την τιμή αυτή. Θεωρούμε ότι οι κόποι μας επιβραβεύονται. Στην Αθήνα ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μαζί σε ένα μέλλον ψηφιακό, συμμετοχικό και καινοτόμο».

Ο Δήμος Αθηναίων με σύμμαχο την έξυπνη τεχνολογία, αλλάζει την πόλη

Η απονομή του βραβείου έρχεται σε μια περίοδο δυναμικής μετάβασης για τον Δήμο Αθηναίων, με τη ΔΑΕΜ να υλοποιεί έργα που ενισχύουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και προωθούν την τεχνολογία ως βασικό άξονα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Το κλίμα στο συνέδριο αντικατόπτριζε το αίσθημα συμμετοχής, αισιοδοξίας και προσδοκίας για το μέλλον των έξυπνων πόλεων, επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα βρίσκεται πλέον δυναμικά στο κέντρο των εξελίξεων.

