Υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ επιτέθηκε φραστικά στον Δουδωνή -Τον «καραγκιόζη», πώς αντέδρασε ο βουλευτής

Φραστικό επεισόδιο είχε ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δ. Αναστόπουλος, με τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο Αναστόπουλος κατεβαίνει με στήριξη από τη ΝΔ, αλλά και τον πρώην «Σπαρτιάτη», Χάρη Κατσιβαρδά, ο οποίος πλέον ψηφίζει σταθερά υπέρ όλων των νομοσχεδίων της κυβέρνησης.

Η αντίδραση του Αναστόπουλο ήταν να του επιτεθεί φραστικά, αποκαλώντας τον «καραγκιόζη»…

Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στο δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο. “το πολίτευμα της συνύπαρξης”.

Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ.Αναστασόπουλος “καραγκιοζη”, φωνάζοντας έξω από το δικηγορικό σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, βουλευτή εκλεγμένο με τους “Σπαρτιάτες”, ξεπερνά κάθε όριο. Λυπαμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα πρώτα!» σχολίασε σε ανάρτησή του ο Δουδωνής.

Και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε δηλώνοντας πως περιμένει από τη ΝΔ να καταδικάσει το περιστατικό.

