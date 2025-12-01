search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:03
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 14:34

Υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ επιτέθηκε φραστικά στον Δουδωνή -Τον «καραγκιόζη», πώς αντέδρασε ο βουλευτής

01.12.2025 14:34
DOUDONIS

Φραστικό επεισόδιο είχε ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δ. Αναστόπουλος, με τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο Αναστόπουλος κατεβαίνει με στήριξη από τη ΝΔ, αλλά και τον πρώην «Σπαρτιάτη», Χάρη Κατσιβαρδά, ο οποίος πλέον ψηφίζει σταθερά υπέρ όλων των νομοσχεδίων της κυβέρνησης.

Η αντίδραση του Αναστόπουλο ήταν να του επιτεθεί φραστικά, αποκαλώντας τον «καραγκιόζη»…
Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στο δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο. “το πολίτευμα της συνύπαρξης”.

Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ.Αναστασόπουλος “καραγκιοζη”, φωνάζοντας έξω από το δικηγορικό σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, βουλευτή εκλεγμένο με τους “Σπαρτιάτες”, ξεπερνά κάθε όριο. Λυπαμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα πρώτα!» σχολίασε σε ανάρτησή του ο Δουδωνής.

Και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε δηλώνοντας πως περιμένει από τη ΝΔ να καταδικάσει το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Η Έφη Αχτσιόγλου πάει… Λονδίνο (διαδικτυακά) για διάλεξη στο Queen Mary

Άντε πάλι… – Θανατική ποινή και χημικό ευνουχισμό για όσους ασελγούν σε ανήλικα θέλει η Λατινοπούλου

Να ετοιμάζονται οι…υφυπουργοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aniston 7760- new
LIFESTYLE

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε εξαιρετική κατάσταση» ο Τραμπ – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Αμερικανού προέδρου

vivlio theodoraki 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια

loutsa
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Oι αιματολογικές εντόπισαν αλκοόλ στον οργανισμό του 29χρονου

ekloges dikhgoroi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές στον ΔΣΑ: Πρώτος ο Αναστασόπουλος, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος – Στον δεύτερο γύρο η μεγάλη μάχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 23:00
aniston 7760- new
LIFESTYLE

«Ενθουσιασμένη» η Τζένιφερ Άνιστον για τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις – «Νιώθει σιγουριά μαζί του»

trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σε εξαιρετική κατάσταση» ο Τραμπ – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Αμερικανού προέδρου

vivlio theodoraki 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας»: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Σταύρου Θεοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια

1 / 3