Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Το σκάνδαλο διαφθοράς δεν βοηθάει» λέει ο Τραμπ, στην Μόσχα ο Γουίτκοφ, στο Παρίσι ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για την επίτευξη συμφωνίας, αν και λίγο αργότερα υποστήριξε πως το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, την ώρα που στη Φλόριντα ολοκληρώνονταν οι συνομιλίες ανάμεσα σε υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, ενώ ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Μόσχα.

Διαπραγματεύσεις υπό πίεση για Κίεβο και Ουάσινγκτον

Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Φλόριντα αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην εντατική διπλωματική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο εβδομάδες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «παραγωγική», αν και «μένει ακόμη δουλειά» για να υπάρξει πλήρης σύγκλιση στα βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Όπως σημείωσε, «είναι λεπτό θέμα, είναι περίπλοκο, υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται» και απαιτείται συνυπολογισμός της ρωσικής πλευράς, με την οποία οι ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε επαφή.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ανέφερε πως «υπάρχουν καλές πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία». Ο Τραμπ τόνισε ότι «η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία – ξέρω ότι η Ουκρανία – θα ήθελε να τελειώσει αυτό», επισημαίνοντας ότι το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Ωστόσο ο Τραμπ έκρινε ότι η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται το τρέχον διάστημα σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, μερικές ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα, που πάντως δεν έφεραν κάποια σημαντική πρόοδο. «Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», επέμεινε.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην απαλλαγή από τα καθήκοντά του την Παρασκευή του Αντρίι Γέρμακ, του δεξιού χεριού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Γέρμακ χειριζόταν ως την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

Αποστολή Γουίτκοφ στη Μόσχα για επαφές με τον Πούτιν

Στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου, ο απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για τη Μόσχα, όπου την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το ταξίδι αυτό εντάσσεται στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα, στην οποία συμμετείχαν ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες είχε επικεφαλής τον γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος αντικατέστησε πρόσφατα τον Αντρίι Γερμάκ, έπειτα από την παραίτησή του μετά από επιδρομή κατά της διαφθοράς στο σπίτι του. Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν «παραγωγικές και επιτυχείς», επισημαίνοντας την αμερικανική στήριξη και σημειώνοντας: «Οι ΗΠΑ μάς ακούν. Οι ΗΠΑ μάς υποστηρίζουν. Οι ΗΠΑ εργάζονται στο πλευρό μας».

Αβεβαιότητα για το μέλλον των κατεχομένων εδαφών

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο αντιμετωπίζει έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο και με τις επιπτώσεις της αποπομπής κορυφαίου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για διαφθορά. Το πιο κρίσιμο και ανεπίλυτο ζήτημα παραμένει το μέλλον των ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία έχει είτε προσαρτήσει είτε εξακολουθεί να ελέγχει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να διεξάγονται «με εποικοδομητική δυναμική» και με πλήρη προσανατολισμό στη διασφάλιση της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τις προσπάθειές τους να τερματιστεί η σύγκρουση.

Οι διπλωματικές κινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έναν από τους ισχυρότερους συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, ενώ περισσότεροι από επτά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

